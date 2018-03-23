США и Китай обменялись предупредительными залпами в торговой войне



Стальные трубы – один из видов продукции, вокруг которых идет торговый спор REUTERS

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум, в котором поручил правительству принять меры по ограничению деятельности Китая, который Белый дом обвиняет в нечестной торговле и нечестных же попытках заполучить американские технологии путем устрашения, финансируемых государством поглощений и прочими хитрыми способами. Среди этих мер – импортные пошлины на поставки из Китая стоимостью $60 млрд, ограничения на приобретение американских компаний и передачу Китаю технологий, пишет The Wall Street Journal. Конкретные действия не будут предприняты еще минимум месяц, отмечает газета: в президентской администрации надеются, что Китай за это время согласится пойти на определенные уступки.

Трамп говорил, что ждет от Пекина предложений по сокращению американского дефицита в торговле товарами с Китаем, составляющего $375 млрд в год, на $100 млрд.

В пятницу же вступили в действие объявленные ранее пошлины на импорт стали и алюминия, хотя Белый дом обсуждает возможность освобождения от них поставок из стран – союзниц США, в том числе из Евросоюза, Австралии, Южной Кореи; договориться об исключениях также могут Канада и Мексика в рамках идущих переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли. (Это позволит ЕС не вводить у себя защитные пошлины, которые бы особенно сильно ударили по российским экспортерам металлургической продукции.)

Китай же в пятницу сделал свой предупредительный залп в пока еще не начавшейся в полную силу торговой войне – объявил о планах ввести пошлины на американские товары, от фруктов до свинины, переработанной алюминиевой продукции и стальных труб, на сумму $3 млрд. Министерство торговли Китая назвало эти меры ответом на стальные и алюминиевые пошлины США, которые, по его мнению, нарушают правила международной торговли. США «создают опасный прецедент», заявил китайский минторг, пообещав, что Китай будет защищать свои интересы и готовить ответ на новые ограничительные меры США.

Происходящее не понравилось участникам фондовых рынков. Индекс Dow Jones упал в четверг на 2,9%, S&P 500 – на 2,5%. Сильнее всего упали акции компаний, чьи прибыли могут пострадать из-за введения 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных – на импорт алюминия. Акции таких производителей промышленных машин и оборудования, как Caterpillar, Deere и Boeing, упали на 5,7%, 4,1% и 5,2% соответственно. Бумаги сельскохозяйственных производителей Archer Daniels Midland (-1,6%) и Bunge (-1,3%) подешевели в ожидании ответных торговых мер Китая.

Индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал в пятницу на 2,6%, гонконгский Hang Seng – на 2,5%, китайский Shanghai Composite – на 4,7%. Китайские власти провели в пятницу интервенции для поддержки фондового рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. В Европе индекс Stoxx Europe 600 терял 1,3% к 13.30 мск.

До сих пор возможный рост напряженности в торговых отношениях практически не влиял на действия участников рынков, хотя разговоры о нем идут с момента победы Трампа на выборах в ноябре 2016 г. Однако сейчас вкупе с перспективой более быстрого повышения процентных ставок ФРС США он заставляет инвесторов задаваться вопросом, продлится ли девятилетний рост на фондовом рынке и не ударит ли торговая война по прибылям компаний и темпам мирового экономического роста. «Ставки поднимаются все выше и выше, и именно об этом сейчас думают участники рынка», – говорит Кен Тобес, директор по инвестициям в США управляющей компании Amundi Pioneer (цитата по WSJ). Инвесторы боятся эскалации конфликта между США и Китаем, который может подорвать темпы роста международной торговли и экономики, поясняет он.

Цуи Тианькай посол Китая в США Мы не хотим торговой войны. Но мы ее не боимся. Конечно, мы дадим отпор и примем ответные меры. Если люди хотят играть с нами жестко, мы будем играть с ними жестко и посмотрим, кто дольше выстоит.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем назвала последние действия США «крайне неудачным односторонним шагом, противоречащим установленным международным правилам». «Мы готовы вести диалог с США по беспокоящим нас всех торговым вопросам, таким как избыток мощностей в мировой сталелитейной отрасли. У этих дискуссий между союзниками и партнерами не должно быть искусственно устанавливаемых дедлайнов», – написала она в Twitter.

По словам советников Трампа, в рамках нового пакета мер готовятся пошлины в размере 25% на китайские товары примерно 1300 категорий. Президент заявил, что общая сумма подпадающего под них импорта может составить около $60 млрд, хотя его советники ранее говорили WSJ, что скорее это будет $50 млрд, или около 10% годового китайского импорта в США, который превышает $500 млрд. Белый дом опубликует официальный список предлагаемых к обложению товаров через 15 дней; затем у американских компаний будет 30 дней, чтобы внести предложения по конкретным видам продукции, заявил офис торгового представителя США.

«Это отравленный коктейль событий», – комментирует Рич Бернстейн из Richard Bernstein Advisors (цитата по Financial Times). Намерение администрации Трампа освободить поставки из союзных стран от пошлин на сталь и алюминий ранее несколько успокоило рынки, «на сейчас это все больше выглядит, как настоящая торговая война», беспокоится он. «Я просто поражен, что по каким-то причинам мы считаем это выгодной экономической политикой. Я этого просто не понимаю», – говорит Бернстейн.