Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Так накалялся Трамп

Опасения инвесторов оправдываются: Трамп готов к торговым войнам

Свобода торговли обогатила бы США больше, чем защита рынка
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Президент США Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Они не будут распространяться на Мексику и Канаду, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашений о свободной торговле (NAFTA). Для остальных они начнут действовать с 23 марта, но еще могут быть скорректированы. Впрочем, отменить пошлины или изменить их условия Трамп может в любой момент.

Свое решение Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Но пошлины могут иметь обратный эффект, предупреждали экономисты, опрошенные FT: урон от такой защиты перевешивает преимущества. И до Трампа президенты США пытались защитить рынок, но эти меры уничтожали больше рабочих мест, чем сохраняли. Пошлины на импорт алюминия и стали могут обойтись экономике США примерно в $9 млрд в год, свидетельствуют расчеты некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики.

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