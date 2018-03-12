Опасения инвесторов оправдываются: Трамп готов к торговым войнам
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Президент США Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Они не будут распространяться на Мексику и Канаду, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашений о свободной торговле (NAFTA). Для остальных они начнут действовать с 23 марта, но еще могут быть скорректированы. Впрочем, отменить пошлины или изменить их условия Трамп может в любой момент.
Свое решение Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Но пошлины могут иметь обратный эффект, предупреждали экономисты, опрошенные FT: урон от такой защиты перевешивает преимущества. И до Трампа президенты США пытались защитить рынок, но эти меры уничтожали больше рабочих мест, чем сохраняли. Пошлины на импорт алюминия и стали могут обойтись экономике США примерно в $9 млрд в год, свидетельствуют расчеты некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики.
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