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США отложили введение импортных пошлин на металлы для стран-союзников до 1 мая

Президент США Дональд Трамп отсрочил введение заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий для союзных государств до 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В список вошли страны Европейского союза, Аргентина, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика. После 1 мая Трамп примет решение о возможности освобождения этих стран от импортных пошлин на металлы на постоянной основе.

Пошлины на ввоз в США стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно начнут действовать 23 марта. Протекционистская мера преимущественно направлена на сдерживание импорта из Китая. Дополнительно 22 марта Трамп распорядился проработать возможность введения пошлин на китайские товары стоимостью $60 млрд в год.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предупредила об ответных мерах, в случае что если Вашингтон не освободит европейскую сталь и алюминий от пошлин. Еврокомиссия намерена оспаривать решение США во Всемирной торговой организации (ВТО).

Власти Китая также объявили о рассмотрении возможности введения ответных пошлин на ряд товаров из США, импорт которых в 2017 г. составил $3 млрд. Руководство страны оценило действия США как «серьезное ущемление интересов Китая» и нарушение норм ВТО.