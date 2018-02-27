Экономика / Мировая экономика

Восемь необычных экономических индикаторов

Могут ли число беременных, длина юбок, мужское белье и высота небоскребов предсказать рецессию?
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