Сколько стоит сходить на свидание в разных странах

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Рио-де-Жанейро (33-е место). Если бы Остап Бендер сегодня попал в город своей месты, то, если бы он решил пригласить девушку на свидание, ему пришлось бы приготовить тоже $81,6. Но это чисто статистически – великий комбинатор наверняка нашел бы способ не потратить ни цента

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