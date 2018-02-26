Как использовать рождаемость для прогнозирования рецессий

Один из авторов исследования NBER и профессор экономики, считает «поразительным» явное снижение числа беременностей перед рецессией, начавшейся после финансового кризиса 2007 г. Heng Sinith / AP

Снижение количества беременностей – верный признак приближающегося спада в экономике, утверждает Национальное бюро экономических исследований США (NBER). Оно обнаружило, что число зачатий начинало снижаться минимум за полгода до начала трех последних рецессий в США. И если предыдущие исследования показывали зависимость рождаемости от экономических циклов, то данные NBER впервые продемонстрировали, что падение количества беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий.

Дэниел Хангерман, один из авторов исследования NBER и профессор экономики Университета Нотр-Дам, считает «поразительным» явное снижение числа беременностей перед рецессией, начавшейся после финансового кризиса 2007 г. Считается, что ее было трудно предугадать. Количество зачатий постепенно росло в годовом выражении в первой половине 2007 г., но в III квартале стало снижаться (хотя фондовый рынок США продолжал бить рекорды и индексы достигли докризисного максимума только в октябре). Через полгода начал сокращаться и ВВП. «Ни один из экспертов не видел приближения [рецессии], и первые несколько месяцев многие ведущие бизнесмены были уверены, что с экономикой все в порядке», – говорит Хангерман.

NBER использовало данные о 109 млн родов в США в 1989–2016 гг., чтобы проанализировать, как менялась рождаемость на протяжении трех последних экономических циклов – в начале 1990-х, начале 2­000-х и конце 2000-х гг. Во всех трех случаях бюро обнаружило схожую картину. «Решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – приводит возможное объяснение Кейси Баклс, еще один автор исследования из Университета Нотр-Дам.

Как обнаружило NBER, снижение числа зачатий, пусть оно и фиксируется с некоторой задержкой, позволяет прогнозировать рецессию не хуже и даже раньше, чем такие широко используемые показатели, как индекс потребительской уверенности или спрос на товары длительного пользования (стиральные машины, автомобили и т. д.). Правда, корреляция между числом зачатий и экономической динамикой не идеальна. Были периоды, когда за снижением количества беременностей не следовал спад ВВП. «На практике бывает трудно определить, говорит ли сокращение зачатий в одном квартале об экономическом спаде в будущем. Но то же самое касается и многих популярных экономических индикаторов», – отмечает Баклс.

Это не первый случай, когда предлагается использовать необычные показатели для определения ситуации в экономике. Еще в 1920-е гг. было подмечено, что в период долгосрочного роста фондового рынка женщины носят более короткие юбки и наоборот. В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предлагал индекс губной помады: он утверждал, что существует обратная корреляция между продажами косметики и состоянием экономики, но позже эта идея была опровергнута. Во время рецессии 2008 г. появились разговоры об индексе галстуков – якобы спрос на них растет, когда сотрудники боятся потерять рабочие места. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается из-за сложной экономической ситуации.-

Перевел Алексей Невельский