Америка еще даст шанс заработать

Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Не упасть с американских горок

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Поначалу в январе S&P 500 пошел вверх, но в начале февраля случился обвал Charlie Riedel / AP

В начале года аналитики дружно рекомендовали валютные инвестиции в американские акции, например в индекс S&P 500 через биржевые или паевые фонды. Поначалу в январе S&P 500 вновь пошел вверх, обновив исторический максимум в 2872,87 пункта. Но в начале февраля случился обвал: за несколько дней индекс потерял более 10% и пока остается ниже 2800.

Как только началось падение, клиенты занервничали, посыпались вопросы, не пора ли выводить деньги, рассказали финансовые консультанты и представители брокерских и управляющих компаний.

«Любая коррекция, особенно после столь долгого роста (за два года S&P 500 прибавил 42%), воспринимается инвесторами с опасением. Все готовятся соскочить и боятся пропустить нужный момент», – делится гендиректор группы «Личный капитал» Владимир Савенок.

Их волнения понятны, но преждевременны, считают участники рынка. По словам эксперта по международным рынкам «БКС брокера» Оксаны Холоденко, ситуация больше похожа на здоровую коррекцию рынка после долгого роста, нежели на его разворот. В том, что это была всего лишь коррекция, уверены Савенок, управляющий директор «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик, портфельный управляющий «Альфа-капитала» Эдуард Харин, ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский и другие эксперты.

Как показывает история, точнее оценить ситуацию можно будет лишь через 2–3 месяца после начала падения, указывает международный финансовый советник Исаак Беккер. Пока он оценил шансы как 55:45 в пользу начала «медвежьего» рынка. «По большому счету главный драйвер прошлого года – налоговая реформа Трампа – уже учтен в ценах акций. А новый инфраструктурный план рассчитан на 10 лет и вряд окажет существенное влияние на фондовый рынок в 2018 г.», – объясняет Беккер.

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