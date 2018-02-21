Финансы / Персональные финансы

Стоит ли кидать деньги в топку «медвежьего» рынка

Быть долгосрочным инвестором нелегко, но выгодно
Джейсон Цвейг, ведущий рубрики Intelligent Investor в The Wall Street Journal
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Перефразируя боксера Майка Тайсона, можно сказать, что у инвесторов всегда есть план действий, пока рынок не ударит в лицо. После того как американские фондовые индексы недавно рухнули примерно на 10% за 10 торговых дней, пришло время осознавать, что значит быть долгосрочным инвестором.

Когда 6 февраля индекс S&P 500 вырос почти на 2% после падения на 4,1% днем ранее, звучало много призывов «покупать на падении». Это не так сложно, если рынок падает на несколько процентных пунктов. Но вот сможете ли вы продолжать покупать либо хотя бы сохранять позиции, если рынок падает на 50% или больше? Этим вопросом я задаюсь последнюю неделю. Не потому что жду такого падения, а потому что знаю, что оно может произойти.

Лучший способ ответить на этот вопрос – вспомнить, что вы делали в 2008–2009 гг., если вы тогда инвестировали. Я решил поднять свои записи того времени, чтобы убедиться, что мне не изменяет память. У людей есть замечательная способность смотреть на прошлое сквозь розовые очки. Поэтому я не был уверен, что мои воспоминания о покупке акций во время падения рынка в 2008 г. и в начале 2009 г. не были самообманом.

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Комментарии  ()
nas
17:11 21.02.2018
Прекрасная статья
00
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