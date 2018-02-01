Инвесторы должны уметь ничего не делать

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Многие частные инвесторы, когда им приходится иметь дело с представителями сектора финансовых услуг, чувствуют себя простофилями за столом для покера. У профессиональных инвесторов есть доступ к огромным ресурсам, и они моментально получают информацию о рынках и компаниях, в которые инвестируют. Индивидуальные же инвесторы, пытаясь получить достойную прибыль, сталкиваются с трескотней и маркетинговыми атаками участников отрасли, зарабатывающих на комиссиях за транзакции и управление их активами.

Многие инвесторы-любители удивятся, когда узнают, что обычный пенсионер, следуя нескольким простым принципам, может оказаться успешнее управляющего хедж-фондом, который постоянно совершает какие-то действия. Это возможно благодаря простому правилу, которое многие зачастую игнорируются: как можно сильнее пытаться ничего не делать.

Сектор финансовых услуг заинтересован в том, чтобы активность клиентов была максимально высокой, ведь он зарабатывает деньги на комиссиях. Аналогичным образом создавать активность стремятся многие финансовые СМИ, так как им надо о чем-то писать. Публикации о личных финансах было бы трудно продавать, если бы неделю за неделей люди читали в них, что за последние семь дней не произошло ничего, о чем бы стоило беспокоиться, и поэтому им не следует ничего менять.

Публикации об инвестициях нередко создают впечатление, что умные инвесторы постоянно что-то делают. Почему бы на этой неделе не поставить на недооцененные российские акции? Или, может, стоит задуматься, насколько дорогим стал американский рынок, и продать часть активов? Или поговорить о том, как Brexit повлияет на фунт стерлингов и финансовые активы в Великобритании? Список вещей, о которых нужно беспокоиться, всегда длинный. Но, как неоднократно показывали различные исследования (одно из них – Kay Review в 2012 г., «Фондовый рынок Великобритании и принятие долгосрочных решений»), если смотреть на краткосрочные тренды и действовать по ним, вы редко когда получите хороший результат в долгосрочной перспективе.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}