Большой объем информации не всегда помогает инвестору

Финансовые эксперты рассуждают о том, почему рынок слишком сильно либо недостаточно сильно вырос Андрей Гордеев / Ведомости

Каждый, кто интересуется инвестициями и следит за финансовыми новостями и аналитикой, ежедневно сталкивается с лавиной мнений по самым разным вопросам. Финансовые эксперты рассуждают о том, почему рынок слишком сильно либо недостаточно сильно вырос. Экономисты объясняют, как последние статистические данные могут повлиять на политику центрального банка. Отраслевые эксперты доказывают, как последние квартальные результаты той или иной компании отразятся на котировках ее акций. Что уж говорить о таких событиях, как президентские выборы, особенно столь неординарные, как, например, во Франции.