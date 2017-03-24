Как лучшие инвесторы обыгрывают рынок

Хороший пример – инвестиции Теппера в акции компании американских авиаперевозчиков: с середины 2009 г. акции Continental, которые купила Appaloosa, подорожали более чем на 1000%

Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Суперинвесторы зарабатывают в разы больше других

В последние годы популярной стала идея о том, что какой-либо управляющий или фонд не могут постоянно обыгрывать рынок акций в целом. Традиционные инвестиционные дома стали уступать долю рынка по управлению активами пассивным фондам, а сторонники теории эффективного рынка пересмотрели свои принципы: обыграть рынок нельзя, поэтому лучше купите паи биржевого фонда (ETF), говорят теперь они.