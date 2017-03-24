Персональные финансы
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Суперинвесторы зарабатывают в разы больше других

Как лучшие инвесторы обыгрывают рынок

Настоящие профессионалы инвестиций зачастую игнорируют макропрогнозы
Хороший пример – инвестиции Теппера в акции компании американских авиаперевозчиков: с середины 2009 г. акции Continental, которые купила Appaloosa, подорожали более чем на 1000%
Хороший пример – инвестиции Теппера в акции компании американских авиаперевозчиков: с середины 2009 г. акции Continental, которые купила Appaloosa, подорожали более чем на 1000%
David J. Phillip / AP

В последние годы популярной стала идея о том, что какой-либо управляющий или фонд не могут постоянно обыгрывать рынок акций в целом. Традиционные инвестиционные дома стали уступать долю рынка по управлению активами пассивным фондам, а сторонники теории эффективного рынка пересмотрели свои принципы: обыграть рынок нельзя, поэтому лучше купите паи биржевого фонда (ETF), говорят теперь они.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Vsebashni.ru
01:52 24.03.2017
Хорошая статья. А то уже с венками у могилок разумных инвесторов все эти индексные фонды и прочие алготрейдеры столпились! А вот фиг им - дело Баффета-Грехема и компании живет.
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике