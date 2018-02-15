Ускорение инфляции в США испугало инвесторов всего на полтора часа

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Некоторые трейдеры считали, что данные по инфляции – важнейший отчет за последние три года Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Министерство труда США сообщило в среду, что индекс потребительских цен вырос в январе на 2,1% в годовом выражении, а за вычетом цен на энергоресурсы и продукты питания – на 1,8%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ), ожидали 1,9 и 1,7% соответственно. По сравнению с декабрем совокупная инфляция составила 0,5%, базовая – 0,3% (ожидалось 0,4 и 0,2%).

Рост инфляционных ожиданий в начале февраля стал одним из факторов, спровоцировавших начало коррекции на фондовом рынке США и многих других стран, в ходе которой индексы упали более чем на 10%. Некоторые трейдеры, торгующие основными мировыми валютами, «считают, что это самый важный релиз экономических данных за последние три года», написал накануне публикации Стивен Иннес, начальник трейдингового отдела на азиатско-тихоокеанских рынках сингапурской Oanda (цитата по Bloomberg).

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