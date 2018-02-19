Инфраструктурный план Трампа не впечатлил инвесторов

Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: Недострой в плане Трампа

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Дороги могут не дождаться обещанных Дональдом Трампом инвестиций Reuters

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал улучшить транспортную, энергетическую и водную инфраструктуру США, увеличив госрасходы и смягчив регулирование. После его победы инвесторы сразу попытались сыграть на его обещаниях: за восемь торговых сессий портфель акций 10 компаний, которые могут выиграть от увеличения инвестиций в инфраструктуру, опередил по темпам роста индекс S&P 500 почти на 13 п. п.

Но, когда 12 февраля 2018 г. Белый дом наконец представил свой план, инвесторы были разочарованы. И этот же портфель показал результаты хуже рынка.

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