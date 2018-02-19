Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: Недострой в плане Трампа
Инфраструктурный план Трампа не впечатлил инвесторов
Федеральные затраты невелики, как привлечь дополнительные деньги – непонятно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Дороги могут не дождаться обещанных Дональдом Трампом инвестиций
Reuters
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал улучшить транспортную, энергетическую и водную инфраструктуру США, увеличив госрасходы и смягчив регулирование. После его победы инвесторы сразу попытались сыграть на его обещаниях: за восемь торговых сессий портфель акций 10 компаний, которые могут выиграть от увеличения инвестиций в инфраструктуру, опередил по темпам роста индекс S&P 500 почти на 13 п. п.
Но, когда 12 февраля 2018 г. Белый дом наконец представил свой план, инвесторы были разочарованы. И этот же портфель показал результаты хуже рынка.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}