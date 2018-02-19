Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: Недострой в плане Трампа

Инфраструктурный план Трампа не впечатлил инвесторов

Федеральные затраты невелики, как привлечь дополнительные деньги – непонятно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал улучшить транспортную, энергетическую и водную инфраструктуру США, увеличив госрасходы и смягчив регулирование. После его победы инвесторы сразу попытались сыграть на его обещаниях: за восемь торговых сессий портфель акций 10 компаний, которые могут выиграть от увеличения инвестиций в инфраструктуру, опередил по темпам роста индекс S&P 500 почти на 13 п. п.

Но, когда 12 февраля 2018 г. Белый дом наконец представил свой план, инвесторы были разочарованы. И этот же портфель показал результаты хуже рынка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике