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Трамп пообещал Китаю новые пошлины на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил торговым чиновникам своей администрации проработать повышение пошлин на импорт китайских товаров до $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Причиной этого, по словам Трампа, стало «несправедливое возмездие» Китая на предыдущие пошлины. Ранее администрация США

обнародовала список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагается обложить 25-процентными пошлинами. Госсовет Китая также утвердил 25-процентные пошлины на 106 видов американских товаров на $50 млрд, включая автомобили, продукцию нефтехимии и бобы.

4 апреля Трамп написал в своем твиттере, что США не находятся в состоянии торговой войны с Китаем, она закончилась много лет из-за некомпетентности прежнего руководства. «Теперь мы имеем дефицит торгового баланса в $500 млрд в год и воровство интеллектуальной собственности еще $300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!» - отметил Трамп. Реальный дефицит торгового баланса с Китаем в 2017 г. составили $375 млрд, отмечает The Hill со ссылкой на данные Департамента торговли,