Экономика / Мировая экономика

США и Китай пригрозили обложить друг друга пошлинами на $50 млрд

Так они занимают переговорные позиции, предполагают аналитики
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Во вторник администрация президента США Дональда Трампа обнародовала список из 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд предлагается обложить 25%-ными пошлинами. В ответ Госсовет Китая в среду представил свой список из 106 американских товаров, но на ту же сумму и с такой же ставкой импортной пошлины.

В заявлении президентской администрации говорится, что эти меры предприняты в ответ на кражу Китаем американской интеллектуальной собственности в течение десятилетий; подобные действия якобы поддерживает Пекин. Президент Трамп в беседе с журналистами во вторник оценил масштабы этой кражи «где-то в районе $200-300 млрд». Он также требует от Пекина предпринять меры по сокращению дефицита в торговле США с Китаем ($375,2 млрд); по словам Трампа, переговоры об этом уже идут. «У нас очень хорошие отношения с Китаем, и мы намерены сохранять их таковыми. Но мы должны что-то сделать, чтобы серьезно сократить торговый дефицит», – сказал Трамп.

В заявлении офиса торгового представителя США (USTR) говорится, что Вашингтон подал в ВТО заявку на проведение консультаций с Китаем относительно его требований по передаче американских технологий местным компаниям, который США считают дискриминационными. Подобные требования способствуют реализации намерений Китая стать мировым лидером в секторе высоких технологий и промышленных планов вроде «Сделано в Китае 2025», сообщил USTR.

Китайские министерства и ведомства ответили целой серией заявлений о неправомерности действий Вашингтона и готовности предпринять ответные меры. Решение США о пошлинах «нарушило правила Всемирной торговой организации и серьезно нарушило законные права Китая», говорится в заявлении министерства финансов Китая. «Китай решительно осуждает предложения США по пошлинам и категорически возражает против их введения. У нас есть решимость и способность ответить на любые протекционистские меры США в торговле», – заявило министерство торговли. Пресс-секретарь МИДа Лу Кан назвал пошлины «типичным односторонним шагом и актом торгового протекционизма», пообещав подать жалобу в ВТО.

Ни одна из стран не вводит пошлины немедленно. Госсовет Китая не пояснил, когда они могут быть применены, а в заявлении минфина говорится, что Пекин следит за тем, как США будут реализовывать свои торговые меры. В свою очередь, USTR дал американским компаниям время до середины мая на анализ пошлин, внесение возражений и предложений. В мае пройдут публичные слушания по этому вопросу, затем у администрации будет 180 дней на принятие решения.

При составлении списка товаров, которые могут подпасть под пошлины, Вашингтон и Пекин применили разные подходы. США не включили в него товары широкого потребления, такие как одежда и обувь, но ассортимент товаров очень широк – от вакцин, лекарств и медицинского оборудования до электромобилей, авиадвигателей, компонентов ядерных реакторов, оружия, посудомоечных машин, а также компонентов вроде светодиодных ламп и дисплеев, которые американские компании используют при сборке своей продукции.

Основной же целью китайских пошлин стали главные статьи американского импорта – соевые бобы, автомобили, самолеты (фьючерсы на акции Boeing в среду уже упали на 5%). Кроме того, сознательно были выбраны товары, например, сорго и говядина, производимые в сельскохозяйственных штатах, которые поддержали Трампа на выборах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой китайских планов по ответным торговым мерам. Некоторые экономисты опасаются, что если Китай уже решил ударить по главной американской продукции, его поле для маневра в случае эскалации торговой войны будет ограничено. «Пекин в сложном положении, поскольку он прибег к основному оружию – пошлинам на соевые бобы и машины. Если спор обострится, что еще ему делать?», – говорит Цзяньгуан Шэнь, экономист Mizuho Securities (цитата по WSJ).

В свою очередь, Эдвард Олден, старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, считает, что подготовленный Вашингтоном список вызовет недовольство не столько потребителей, сколько производителей, зависящих от китайских поставок. «Рядовой покупатель в Walmart пострадает несильно, – сказал он Financial Times. – Но многие [облагаемые пошлинами китайские товары] – это, похоже, полуфабрикаты и компоненты для производства. Это вызовет очень сильную негативную реакцию и серьезно ударит по ключевой цели администрации Трампа – восстановить производство в США».

Как и на прошлой неделе, когда Трамп объявил о конкретных намерениях обложить китайские товары пошлинами, фондовые рынки отрицательно отреагировали на обострение отношений. Немецкий индекс DAX (экспортоориентированная экономика Германии, как считается, будет одним из главных пострадавших при ухудшении ситуации в международной торговле) упал в среду на 1,5%. На столько же к 14.30 мск падал фьючерс на S&P 500, а фьючерс на Dow Jones терял 1,9%. Но некоторые аналитики и инвесторы сомневаются, что стороны перейдут к полномасштабным боевым действиям в торговле. «История свидетельствует, что теперь, вероятно, последуют переговоры, которые в краткосрочной перспективе дадут столь нужное облегчение инвесторам и позволят им снова обратить внимание на весьма приличные фундаментальные показатели экономики и компаний, – говорит Тай Хуэй, главный стратег по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в JPMorgan Asset Management (цитата по FT). – В ближайшие годы стоит ждать нескольких раундов в разрешении напряженности в китайско-американских торговых отношениях».

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