США хотят нанести удар по лидерским амбициям Китая

Они могут ввести пошлины против его робототехники и авиации, ограничить передачу технологий

Аналитики считают, что за пошлинами стоит желание Белого дома помешать реализации стратегии Пекина «Сделано в Китае 2025» Andy Wong / AP

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $60 млрд в год. Пока не известно, каких именно. Но аналитики считают, что за пошлинами стоит желание Белого дома помешать реализации стратегии Пекина «Сделано в Китае 2025». Ее цель – сделать ряд китайских компаний мировыми лидерами в таких отраслях, как робототехника, полупроводники и авиация.

Ключевым элементом стратегии было партнерство китайских компаний с зарубежными и покупка иностранных технологий. Ожидается, что против этих китайских компаний и будут направлены меры США. «Запланированные Америкой пошлины и инвестиционные ограничения задуманы как ответ Китаю на то, что США считают нечестным приобретением технологий и интеллектуальной собственности», – утверждает Луис Куйс из Oxford Economics.

«Похоже, самая важная часть [мер США] – замедление передачи технологий Китаю», – добавляет Кристофер Ли из S&P Global.

Пошлины будут направлены против «аэрокосмической отрасли, информационных и коммуникационных технологий и машиностроения», заявило Управление торгового представителя США. Ожидается, что больше деталей станет известно в начале апреля. Но в докладе торгового представителя уже названы некоторые компании, из-за которых США якобы проигрывают в «нечестной» конкуренции Китаю и которые представляют наибольшую угрозу.

Midea Group Midea – производитель бытовой техники

1. Midea Group

Хотя Midea и негосударственная компания, этот производитель бытовой техники стал играть важную роль в стремлении Китая сделать свою робототехнику конкурентоспособной на мировом рынке. В 2016 г. компания потратила $4,2 млрд на покупку Kuka, одного из ведущих немецких производителей роботов.

Правительство США считает Midea примером частной китайской компании, реализующей некоторые элементы стратегии Пекина. Она получила от государственных банков займы на сотни миллионов долларов для поглощения Kuka. Одним из кредиторов был Экспортно-импортный банк Китая, отметило торговое представительство США.

ChemChina ChemChina — государственная компания, которая была создана путем реорганизации дочерних компаний бывшего Министерства химической промышленности Китая

2. ChemChina

Госкомпания ChemChina привлекла к себе мировое внимание в начале 2016 г., когда объявила о планах купить за $44 млрд швейцарскую Syngenta, одного из крупнейших в мире производителей семян и пестицидов. Эта сделка соответствовала намерениям Пекина контролировать технологии, гарантирующие урожай, и модернизировать сельское хозяйство.

Как отметило торговое представительство США, из-за этой сделки, частично профинансированной госбанками, «4000 сотрудников, 33 исследовательских центра и 31 производственный участок» в США окажутся под контролем конгломерата, выполняющего распоряжения Пекина. Также эта сделка делает американских производителей пестицидов DowDuPont и Monsanto прямыми конкурентами Китая.

CRRC CRRC занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта

3. CRRC

Один из крупнейших в мире производителей железнодорожных подвижных составов – CRRC и другие китайские государственные железнодорожные компании извлекали большую выгоду из совместных предприятий с такими лидерами отрасли, как Bombardier и Siemens. CRRC не только работает на быстро растущем китайском рынке, но и заключила также в последние годы контракты на поставку поездов метро в Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и Филадельфию. До сих пор CRRC экспортировала свою продукцию из Китая, но скоро начнет работать ее первый американский завод в Спрингфилде, штат Массачусетс, который она называет примером взаимовыгодного сотрудничества США и Китая.

CRRC не указана в докладе торгового представительства США, но Белый дом говорил о пошлинах на китайский импорт в железнодорожном секторе.

sinodefenceforum.com Самолет COMAC C919

4. COMAC и AVIC

Две госкомпании пытаются потеснить Boeing и Airbus на рынке гражданской авиации и сделать Китай одним из лидеров отрасли. Самолет COMAC C919, который должен конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320, до сих пор находится на начальных стадиях тестирования, и может пройти еще несколько лет, прежде чем начнется его серийное производство. Но аналитики уверены, что в итоге ему удастся отвоевать себе рыночную долю, особенно в Китае. При этом COMAC полагается на партнерства и совместные предприятия с General Electric, Honeywell, Rockwell Collins и другими американскими компаниями, которые поставляют ключевые комплектующие для C919.

COMAC и AVIC извлекли выгоду из поглощений ряда американских авиационных компаний, отметило торговое представительство США. Обе компании рассматривают возможность покупки канадской Bombardier или доли в ней.

Tsinghua Unigroup использовала средства китайского National IC Fund, который напрямую контролируется министерством промышленности и интернет-технологий КНР

5. Tsinghua Unigroup

Компания, которую контролирует Университет Цинхуа в Пекине, была основана с целью получить для Китая иностранные технологии в области полупроводников посредством поглощений. Как отмечает торговое представительство США, Tsinghua Unigroup использовала средства китайского National IC Fund, который напрямую контролируется министерством промышленности и интернет-технологий КНР.

Tsinghua несколько раз пыталась приобрести ценные активы в США. Например, в 2015 г. она предложила $3,8 млрд за 15% акций Western Digital, но затем отказалась от сделки из-за расследования американских регуляторов. Также Tsinghua поддерживает другие компании, заключающие аналогичные сделки. В частности, она помогла Hua Capital и группе других китайских инвесторов приобрести американскую OmniVision.

BGI Beijing Genomics Institute – научный центр, занимающийся определением геномной последовательности

6. Beijing Genomics Institute

Шеньчженьский Beijing Genomics Institute (BGI), крупнейший в мире институт по изучению геномов, привлек финансирование от множества инвесторов, включая американский венчурный фонд Sequoia Capital. В 2013 г. BGI приобрел американскую Complete Genomics, которая расшифровала более 20 000 человеческих геномов.

BGI получал много займов от государственного China Development Bank и имеет «очевидные связи с правительством», несмотря на свою структуру частного акционерного общества, отметило торговое представительство США.

Перевел Алексей Невельский