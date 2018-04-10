Российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам
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Премьер Дмитрий Медведев 9 апреля обещал поручить правительству разработать меры поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний. «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», – заявил он на совещании с вице-премьерами.
С пострадавшими, возможно, встретится и президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В графике Путина пока нет встречи с попавшими под санкции США бизнесменами, однако исключить такую возможность нельзя.
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