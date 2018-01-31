В Госдуму внесли законопроект о продлении амнистии капиталов до марта 2019 года

Бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ Umit Bektas / Reuters

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому второй этап амнистии выведенного из России капитала продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что новая амнистия будет проведена с марта по декабрь 2018 г.

После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации до марта 2019 г. контролируемой иностранной компании.

Условия повторной амнистии будут выгоднее, чем в 2015–2016 гг.: владельцы выведенного из страны капитала смогут задекларировать у налоговиков не только открытые, но и закрытые на дату подачи декларации иностранные банковские счета.

Впервые амнистия капиталов проходила в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. Бизнесменам достаточно было задекларировать зарубежные активы и счета, уплачивать налоги и переводить активы в Россию не требовалось, за исключением средств на счетах в странах из списка офшоров. При этом закрытые счета под амнистию не подпадали.

Законопроект Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 30 января. Авторами пакета поправок в Налоговый кодекс выступают председатели четырех думских комитетов – по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия) и комитета по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

Бизнес не спешил воспользоваться предложением: концу 2015 г. было подано лишь 200 деклараций. После этого амнистию продлили на полгода, но в итоге декларации подали всего около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Силуанов, в свою очередь, называл число больше – 7200 деклараций.

Провести еще одну амнистию капитала предложил в декабре 2017 г. президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом в Кремле. Дополнительно предприниматели смогут воспользоваться суверенными еврооблигациями для анонимной репатриации зарубежных активов.

Бизнес понял, что информация об открытых активах осталась только у налоговиков и не попала к правоохранительным органам или прессе, потому повторная амнистия будет пользоваться большим спросом, рассчитывает Силуанов. Дополнительным стимулом может стать запускаемый автоматический обмен налоговой информацией между странами и угроза штрафов, подчеркивают эксперты. Предприниматели, воспользовавшиеся прошлой амнистией, также смогут повторно декларировать активы.