Новая амнистия капитала продлится меньше года

Минфин рассчитывает, что бизнес поспешит легализовать накопленное Евгений Разумный / Ведомости

Новая амнистия капитала продлится недолго – с марта по декабрь 2018 г., рассказал министр финансов Антон Силуанов. Но ее условия будут выгоднее, чем в 2015–2016 гг. На этот раз владельцы выведенного из России капитала смогут задекларировать у налоговиков не только открытые, но и уже закрытые до 1 марта банковские счета, рассказал Силуанов.

Сдавать декларацию можно будет в любой налоговый орган, а Минфин подготовит специальные разъяснения, уточняет федеральный чиновник.

Предыдущая амнистия проходила в 2015 г., переводить активы в Россию не требовалось (только деньги из стран из черного списка Минфина), платить налоги – тоже, достаточно было задекларировать активы и счета за рубежом. «Будем предлагать практически те же условия для амнистии», – сказал Силуанов. Но закрытые счета задекларировать было нельзя, они были специально выведены из-под амнистии, вспоминает партнер KPMG Михаил Орлов. Распространение амнистии на них – серьезное послабление, говорит руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. Даже после закрытия счета сохраняется угроза штрафа за валютное нарушение – 75–100% от запрещенных операций, а информацию о них налоговики могут получить с началом автоматического обмена налоговой информацией, объясняет он, амнистия же снимет этот риск.

Легализовав капитал, бизнесмены смогут вернуть его в Россию, не выплачивая налоги, – нулевая ставка налога на репатриацию капитала (на прибыль или НДФЛ) будет продлена, подтвердил Силуанов. Бизнесу важна и амнистия, и льгота, считает партнер PwC Екатерина Лазорина, есть люди, которые хотят заявить о своих контролируемых иностранных компаниях (КИК), но боятся, что налоговики начнут расспрашивать, откуда активы, – амнистия снимает эту проблему.

Будет предложен и финансовый инструмент – суверенные еврооблигации. При их размещении – Минфин рассчитывает сделать это одним траншем на $3 млрд – «особое внимание [будем] уделять нашим российским инвесторам», сказал Силуанов. На них может прийтись «от $1 млрд до $3 млрд», отметил он.

В прошлый раз амнистия сработала не сразу: бизнес не спешил воспользоваться шансом – к концу 2015 г. было подано лишь 200 деклараций, амнистию продлили на полгода, в итоге декларации подали около 2500 человек, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Силуанов же назвал более высокую цифру – 7200 деклараций, уточнив, что теперь Минфин рассчитывает на большее.

Амнистия будет пользоваться большим спросом, уверен Орлов: в прошлый раз многие открыли для себя ее возможности слишком поздно и не все поверили, что задекларированные данные останутся только у налоговиков. Есть немало состоятельных людей, которые еще детально не анализировали возможности амнистии и правила КИК, подтверждает партнер EY Марина Белякова. Стимулом может быть также корректировка закона о КИК и начало автоматического обмена налоговой информацией, считает Орлов.

С точки зрения репатриации капитала амнистия капитала вполне может быть успешной, поддерживает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Но остановить может все еще большое недоверие к государству со стороны бизнеса, предупреждала партнер KPMG Анна Воронкова.