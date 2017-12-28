Конец года подарил людям налоговое всепрощение Андрей Гордеев / Ведомости

В декабре власти оказались на редкость щедры. Перед президентскими выборами в марте 2018 г. президент Владимир Путин сначала простил людям налоговые долги, накопившиеся до 2015 г., а потом объявил амнистию капитала, чтобы бизнес, опасающийся санкций, смог спрятать в России когда-то выведенные из нее деньги.

Подарки недешевые – прощение долгов людям обойдется бюджету в 150 млрд руб., оценивал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (около трети суммы, по его оценке, взыскать все равно не удалось бы). А за амнистию капитала государство денег не возьмет – переводить активы в Россию и платить налоги не придется, как и в прошлую амнистию в 2016 г. Для тех, кто все же решит ликвидировать за границей активы и перевести их в Россию, чиновники продлят налоговые льготы. Условия возврата капитала могут оказаться даже более выгодными – какими именно, правительство должно решить вместе с бизнесом.

Беглому капиталу правительство предложит еще и финансовый инструмент – еврооблигации. Условия и тут самые выгодные: налоги с дохода от курсовой разницы на момент покупки и продажи государство брать не собирается, держать данные в секрете от иностранных чиновников – обещает.

России чужие резиденты не нужны Власти не первый раз идут навстречу приближенному к ним бизнесу. В марте они позволили попавшим под персональные санкции людям (с 2014 г.) отказаться от российского налогового резидентства, если они являются резидентами другой страны. Это позволит им не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях и не платить с них налог в России.

Впрочем, поправки помогут сэкономить на налогах от доходов и в России, например с дивидендов. По соглашению об избежании двойного налогообложения, например, с Кипром дивиденды облагаются по ставке 10%, без соглашения – 15%, в России – в 13%.

«Конечно, хотелось бы, чтобы инвесторы вкладывались в качестве прямых инвестиций, но не все готовы к этому пока», – признал министр финансов Антон Силуанов. Кто будет вкладывать деньги в регион или страну, если неизвестно, что завтра там случится, задался в среду вопросом Путин, но сам считает необходимой политическую стабильность. Инвесторам в первую очередь нужна предсказуемость экономических условий, не согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Инвестировать в экономику люди не стали и в прошлую амнистию, вспоминает налоговый консультант крупной аудиторской компании: клиенты пользовались ей в основном из-за валютных штрафов (75–100% от суммы), получали амнистию и снова переводили деньги за рубеж. Бизнес не верит государству и, как показывает опыт, правильно делает, говорит он. Государство резко меняет правила игры, в том числе налоговые. Уже в 2018 г. бизнесу придется доплатить больше 100 млрд руб. из-за новых сборов и налогов, несмотря на мораторий президента на рост налоговой нагрузки. Бюджет на 2018–2020 гг. предусматривает введение сразу трех сборов, возрождается налог на движимое имущество, который Минфин обещал отложить до 2019 г.

Подарки приятны, но выглядят скорее как промоакции, говорит Вадим Зарипов из «Пепеляев групп», системных же решений – как создать комфортные условия для инвестиций – по-прежнему нет, а реальные поступки чиновников и судов лишь разрушают правовую определенность. Настоящим подарком для бизнеса было бы закрепление в Налоговом кодексе правила, что любые ухудшающие условия изменения вступают в силу не раньше, чем через три года, предлагает он.