Мнения
Платный
Елизавета Базанова
Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Цифра недели: 15% обсуждаемая ставка налога на доходы

Почему не надо дифференцировать налог на доходы

Прогрессивная шкала не решает проблемы неравенства

О налогах или хорошо, или ничего – такого принципа придерживаются перед выборами власти, пытаясь убедить избирателя, что каждое их решение наполнит его счастьем и радостью. Признаться в намерении поднять налоги – это даже страшнее, чем открыто одобрить повышение пенсионного возраста. И самая страшная из налоговых мер – это изменение ставок налога на доходы физических лиц, считай – избирателей. Публично чиновники яростно открещиваются от таких идей (и многие действительно считают это лишним и даже вредным), но в кабинетах министерств, правительства и Кремля обсуждают их. Варианты разные – например, сделать шкалу НДФЛ прогрессивной или близкой к прогрессивной, повысив ставку с 13 до 15% и увеличив вычет для бедных. Кто-то хочет денег для бюджета найти, кто-то стремится к социально-налоговой справедливости – чтобы бедные меньше завидовали богатым. Но в выборе инструмента ошибаются и те и другие.

Развитые страны уже давно перестали использовать налоговую шкалу в качестве «великого уравнителя» – последние 30 лет в странах ОЭСР повышенные ставки для богачей снижались более чем вдвое. Аналитики ОЭСР называют прогрессивную школу самой вредной для экономического роста.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
balakirev.ia
08:54 17.01.2018
Это которые пьют боярышник? Наверное, да. И это, кстати, тоже побочный эффект такого вот "уравнивания". и едва ли положительный. А для всех остальных слоев населения должно быть понятно две простые вещи: 1. доля расходов на алкоголь/табак (и бензин туда же) в бюджете условно "небогатых" выше, чем у условно "богатых". 2. доля акциза в цене условной "Путинки" выше, чем в цене условного "Курвуазье", независимо от его величины
20
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике