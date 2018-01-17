Почему не надо дифференцировать налог на доходы

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О налогах или хорошо, или ничего – такого принципа придерживаются перед выборами власти, пытаясь убедить избирателя, что каждое их решение наполнит его счастьем и радостью. Признаться в намерении поднять налоги – это даже страшнее, чем открыто одобрить повышение пенсионного возраста. И самая страшная из налоговых мер – это изменение ставок налога на доходы физических лиц, считай – избирателей. Публично чиновники яростно открещиваются от таких идей (и многие действительно считают это лишним и даже вредным), но в кабинетах министерств, правительства и Кремля обсуждают их. Варианты разные – например, сделать шкалу НДФЛ прогрессивной или близкой к прогрессивной, повысив ставку с 13 до 15% и увеличив вычет для бедных. Кто-то хочет денег для бюджета найти, кто-то стремится к социально-налоговой справедливости – чтобы бедные меньше завидовали богатым. Но в выборе инструмента ошибаются и те и другие.

Развитые страны уже давно перестали использовать налоговую шкалу в качестве «великого уравнителя» – последние 30 лет в странах ОЭСР повышенные ставки для богачей снижались более чем вдвое. Аналитики ОЭСР называют прогрессивную школу самой вредной для экономического роста.

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