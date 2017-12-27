Амнистировать капитал в 2018 году можно будет и не выплачивая налоги, и не возвращая деньги

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: В Россию без налогов

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Амнистия для бизнеса тяжелой на этот раз не будет Антон Денисов / РИА Новости

Амнистия капитала может пройти в 2018 г. на тех же условиях, что и в 2016 г., рассказал министр финансов Антон Силуанов. Тогда государство не требовало переводить активы в Россию (только деньги из стран в черном списке Минфина) и платить налоги. Достаточно было задекларировать активы и счета за рубежом.

Примеры, когда страны несколько раз проводили амнистию капитала, есть: в США, например, она проходила несколько лет подряд. Но обычно она приурочивается к новым мерам борьбы с офшорами, а условия с каждым разом ухудшаются. Были предложения ужесточить их – обязать бизнес заплатить за амнистию 1–2% с задекларированных средств, рассказал Силуанов. Но в условиях давления на российский бизнес делать это не нужно, объяснил он: «В данном случае мы говорим о поддержке, а не фискальном эффекте». Законопроект будет подготовлен в начале 2018 г., уточнил Силуанов.

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