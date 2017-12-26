Что не так с новой амнистией капитала
1990-е были годами, когда слово «нельзя» превратилось в «можно все», например, можно всего добиться. «Новые, огромные возможности – новые, немыслимые призы. Главные из которых, как обычно, – богатство и власть», – вспоминает Петр Авен в книге «Время Березовского». С тех пор формировались разные правила, одно из них – слова «нельзя» не существует для тех, кто обладает главным активом в России – дружбой и поддержкой власти. Чем эта власть выше, тем актив ценнее и с годами его стоимость, как и антиквариата, не снижается. Когда этот актив есть, то можно все.
Например, этот актив будет защищать от угрозы вывезенному из России и накопленному за границей (законно или не очень). Можно не опасаться создаваемой системы борьбы с офшорами, проигнорировать предложение легализоваться (амнистия-2016) и продолжить использовать отработанные схемы. Потому что любые налоги – это всегда лишние траты, а деньги безопаснее хранить там, где не предъявит внезапно иск на 100 млрд руб. тот, кому можно еще больше.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}