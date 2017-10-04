Мнения
Платный
Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: От редакции: Дочерняя амнистия

Чем заканчивается деофшоризация

Итоги кампании не вполне совпали с задачами

Правительство отказалось от принудительного перевода «дочек» российских системообразующих компаний в российскую юрисдикцию. Это хорошая новость, знаменующая фактическое окончание кампании по деофшоризации российского бизнеса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике