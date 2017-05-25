Все больше российских компаний подчиняют крупные сделки российскому праву

Российское право теперь позволяет использовать 90% инструментов, которые прежде были доступны только в английском Андрей Гордеев / Ведомости

За последние пять лет доля российских компаний, подчиняющих значимые сделки российскому праву, выросла в 3 с лишним раза: с 10 до 34%, следует из результатов исследования адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». На вопрос, по какому праву заключаются значимые сделки (слияния и поглощения, займы, кредиты, акционерные соглашения и т. п.) стоимостью свыше $10 млн, ответило около 400 корпоративных юристов средних и крупных компаний. Состав участников принципиально не менялся с 2012 г., когда проводилось аналогичное исследование.