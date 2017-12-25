Путин предложил не брать 13% налога с возвращенных в Россию капиталов

«Это может быть дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию», — добавил президент Евгений Разумный / Ведомости

Россияне, вернувшие капиталы в Россию, будут освобождены от уплаты подоходного налога в 13%. Об этом в понедельник во время встречи с руководством палат Федерального собрания заявил президент Владимир Путин.

«Я недавно, как вы знаете, встречался с представителями российского бизнеса. Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы в отношении так называемых контролируемых иностранных компаний - это те компании, которые фактически принадлежат нашим гражданам, наши граждане являются там конечными бенефициарами. Но у меня есть еще одно предложение, о котором я пока публично не говорил: первое - продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию. И второе заключается в том, чтобы освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Россию, от уплаты 13%-ного налога», — сказал Путин.

По его словам, это может быть дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.

«Будем в этом направлении работать и дальше», — сказал он. Ранее на встрече с представителями крупного российского бизнеса Путин сообщил о согласованном с правительством решении о выпуске специальных облигаций для возвращения капиталов из-за границы в Россию. О выпуске таких облигаций Путина просил бизнес на встрече в сентябре, рассказал президент.

Министр финансов Антон Силуанов после встречи Путина с бизнесом рассказывал, что государство проведет еще одну амнистию капитала и позволит и дальше возвращать капитал в Россию без налогов. Начаться амнистия может уже в 2018 г. и продлится не меньше года, говорил Силуанов, условия те же, что и в прошлый раз, хотя этот вопрос еще будет обсуждаться.

Предыдущая амнистия проходила в 2015 г.: переводить активы в Россию не требовалось (только деньги из стран в черном списке Минфина), платить налоги – тоже, достаточно было задекларировать активы и счета за рубежом. Тогда правительство и Путин называли амнистию строго однократной акцией. «Это единственный в истории шанс действительно вернуться со своими капиталами домой», – настаивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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