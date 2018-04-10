Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: На бирже санкции: Россия со скидкой

Российский рынок испугался санкций США

Инвесторы избавлялись от всех российских активов
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Российский рынок, устоявший в пятницу, в понедельник отыгрывал санкции США. Индекс Мосбиржи снизился на 8,34% до 2090,88 пункта, индекс РТС – на 11,44% до 1094,88 пункта. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%). Из-за резкого снижения цены Московская биржа вводила дискретные аукционы по акциям UC Rusal, «Мечела» и «Полюса». Сильно сократилась и капитализация Сбербанка: обыкновенные акции упали на 17%, префы – на 13,4%. В течение дня падение котировок банка превышало 20%.

Инвесторы начали избавляться и от российских госбумаг. «Россия-2030» подешевели на 0,85%, «Россия-2047» – на 3,4%, ОФЗ с погашением в 2021 г. – на 0,8%.

Не устоял и рубль. Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,18 руб. до 60,37 руб., евро – на 3,01 руб. до 74,39 руб. Падение рубля – следствие «эффекта заражения от падения фондового рынка», объясняет директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук: продав акции, инвесторы конвертировали рубли в доллары. При этом валютный рынок ликвидности не терял, отмечает он. «Учитывая, что российские власти обычно не пропускают политические удары, не исключен и новый раунд санкций, а значит, и дальнейшее снижение рубля», – рассуждает Романчук.

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