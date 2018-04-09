Попавшие под санкции российские миллиардеры потеряли за полдня более $3 млрд

Минфин США обнародовал новый список санкций 6 апреля. В нем 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний Максим Стулов / Ведомости

Российские бизнесмены, попавшие под новые американские санкции, за половину понедельника, 9 апреля, потеряли $3,3 млрд своего совокупного состояния. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основании оценки их состояния, подготовленной журналом Forbes в реальном времени.

По данным на 15.00 мск, совокупное состояние семи российских миллиардеров, попавших под санкции, составило $32,5 млрд.

Самое серьезное падение у основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Его состояние по сравнению со вчерашним днем сократилось на $1,3 млрд до $4 млрд. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг обеднел на $956 млн до $13,6 млрд. Сенатор Сулейман Керимов потерял $918 млн, его текущее состояние Forbes оценивает в $5,6 млрд. Депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч лишился $94 млн, его состояние сократилось до $5 млрд, и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов - $58 млн (падение до $1,8 млрд).

Под новые санкции Вашингтона попали также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов (состояние $1,4 млрд по оценке Forbes) и сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг (состояние $1,1 млрд по оценке Forbes). Однако изменения их состояний в реальном времени Forbes не подсчитывает.

Минфин США обнародовал новый список санкций против российского бизнеса и должностных лиц 6 апреля. В нем 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний контролируются Дерипаской или его структурами. Это En+ Group, UC Rusal, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань». Санкции затронули также активы Вексельберга, Ротенберга и Шамалова.

Причиной для введения новых ограничительных мер стали ситуации на Украине, в Сирии, а также кибератаки, в которых Вашингтон подозревает «русских хакеров». Но главной причиной американская сторона называет «попытки России подорвать западную демократию». Особенность новых санкций в том, что они действуют не только в отношении фигурантов списка, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из этого списка.

Кремль уже отреагировал на новые санкции Вашингтона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 апреля назвал их «вопиющими по своей незаконности». «Ситуация анализируется. Во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны», - подчеркивал представитель Кремля, отвечая на просьбы журналистов оценить масштаб санкций и возможный ответ России. Вице-премьер Аркадий Дворкович обещал попавшим под санкции российским компаниям помощь со стороны правительства. Он уточнял, что возможную помощь бизнесу в правительстве уже обсуждали. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить соответствующие меры поддержки.

Кто подпал под новые санкции США