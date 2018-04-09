Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
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Политика / Власть

Кремль назвал «вопиющими» новые санкции США в отношении российского бизнеса

Песков не исключил встречу Путина с пострадавшими бизнесменами
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющими по своей незаконности» новые санкции США в отношении российского бизнеса. «Ситуация анализируется. Во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбы журналистов оценить масштаб санкций и возможный ответ России.

Масштаб возможного ущерба от санкций для российской экономики Песков оценивать не стал, отметив, что «это достаточно новое явление (те санкции, что были применены в минувшую пятницу. – "Ведомости") и мы видим первые последствия». «Требуется время, чтобы понять масштаб и выработать меры реагирования», – добавил он.

На вопрос, планируется ли встреча президента Владимира Путина с включенными в санкционные списки бизнесменами, Песков ответил отрицательно: «В графике такой встречи нет». В то же время он не исключил, что такая встреча может состояться: «Это не значит, что не может состояться в случае необходимости».

Неожиданным для Кремля масштаб новых санкций не стал, дал понять Песков. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Всегда просчитываются все возможные варианты».

На вопрос, поддерживает ли Кремль намерение правительства России помочь пострадавшим от санкций компаниям, Песков ответил: «Правительство делает все необходимое для минимизации последствий». По его словам, оказание поддержки бизнесу и иные меры реагирования на последствия санкций целиком и полностью находятся в ведении правительства.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поддержки попавших под санкции США российских компаний и рассмотреть возможность ответных мер. Медведев объяснил действия американских властей «завуалированной» протекционистской экономической политикой, которой придерживается администрация президента США Дональда Трампа.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. Принципиальным отличием нового пакета санкций является возможность введения ограничительных мер в отношении контрагентов лиц из черного списка в случае проведения «существенных транзакций». Новые американские санкции спровоцировали обвал российского рынка акций.

Кто подпал под новые санкции США

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Комментарии  ()
air_vitalion
11:22 09.04.2018
Я счастлив, что коррупционеры наказаны по заслугам
50
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