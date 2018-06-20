Рекордные выплаты дивидендов могут поддержать российский рынок этим летом

Дело не только в том, что дивидендная доходность в России одна из самых высоких на развивающихся рынках

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В этом году на российском фондовом рынке трудно зарабатывать. Во-первых, сохраняются геополитические и санкционные риски, что приводит к сильной волатильности акций. Во-вторых, инвесторы в целом выводят средства с развивающихся рынков на фоне повышения ставок и доходностей в США. В частности, по данным EPFR Global, с российского рынка уже седьмую неделю подряд идет отток капитала по $200-250 млн еженедельно – то есть за последние два месяца иностранные фонды вывели более $1 млрд, что весьма существенно. Инвесторы не обращают внимания ни на высокую цену нефти, ни на вполне устойчивые макропоказатели российской экономики, ни на относительно низкую цену акций. Даже ожидания щедрых дивидендных выплат пока не приводят к росту акций (хотя без них, вероятно, рынок падал бы куда быстрее).

Между тем большие дивидендные выплаты – один из немногих факторов, который делает наш рынок привлекательным для инвесторов и, возможно, окажет ему поддержку в ближайшие месяцы. По данным Bloomberg, средняя дивидендная доходность компаний, входящих в индекс РТС, составляет 6,3%. Через год она превысит 7%. Это одна из наиболее высоких доходностей на развивающихся рынках. Например, средняя дивидендная доходность компаний в Бразилии и Турции составляет 4,2 и 4,8% соответственно, а компании, которые входят в индекс MSCI Emerging Markets, в среднем предлагают 2,8%. Тогда как многие надежные российские компании дают годовую дивидендную доходность 9-10% и даже больше («Норильский никель», НЛМК, «Северсталь», «Глобалтранс», МТС).

Впрочем, главная мысль этой статьи не в том, какие российские компании предлагают высокую дивидендную доходность (за последний месяц таких материалов написано немало), а почему стоит покупать именно дивидендные истории и как выплата дивидендов может повлиять на рынок в ближайшие несколько месяцев.