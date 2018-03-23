Финансы / Персональные финансы

Как выбрать дивидендные акции и не разочароваться

Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных неожиданностей
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Покупка дивидендных акций в последние годы остается одной из самых востребованных инвестиционных идей. Но не все компании щедры к инвесторам. Чтобы получать стабильный дивидендный доход, надо соблюдать несколько простых правил при подборе акций.

Один из базовых постулатов инвестиций – «доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем» – касается в том числе дивидендов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. «Не всегда имеет смысл покупать акции компании, которая может заплатить высокие, но разовые дивиденды, а в дальнейшем из-за ухудшения финансовых показателей не сможет поддерживать их уровень», – полагает он.

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