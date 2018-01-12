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Людмила Коваль
Персональные финансы

Ставки вкладов вновь снижаются

На каких условиях теперь банки принимают деньги населения

С наступлением нового года розничные банки взялись за старое: они предлагают клиентам открывать вклады под все более низкие проценты. За первые дни января уже восемь крупных розничных банков тем или иным образом ухудшили условия вложений денег для розничных клиентов.

Сбербанк, Почта-банк, банк «Возрождение» с января отменили сезонные вклады, по которым выплачивали повышенный доход. В результате максимальная ставка розничного вклада, к примеру в Сбербанке, снизилась с 7% (отмененный вклад «Просто 7%») до 5,5% («Сохраняй онлайн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб.), в «Возрождении» – с 8,55 до 8,3%.

Некоторые банки также скорректировали рублевые ставки базовых вкладов. В частности, «Абсолют банк» снизил их на 0,3–0,5 процентного пункта (п. п.), «Ренессанс кредит» – на 0,3–0,5 п. п. Так же сегодня поступили Московский индустриальный банк (минус 0,25–0,5 п. п.) и Россельхозбанк (0,1–0,3 п. п. при вложении на 3–18 месяцев) (см. таблицы).

Отдельные банки («ФК Открытие», «Траст», «ОТП банк») не стали ждать наступления 2018 г. и изменили условия привлечения средств населения в последние дни декабря.

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