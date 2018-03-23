Почему опасно гнаться за прошлогодними дивидендами

Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Охота за дивидендами

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Некоторые аналитики уже оценили возможный размер будущих выплат на акции прибыльных компаний и выявили наиболее привлекательные бумаги для покупки под финальные дивиденды за 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Приближается сезон дивидендов. Компании завершают подведение итогов года, готовятся к годовым собраниям акционеров (обычно проходят в марте – июне), где утверждаются финальные дивиденды, выплачиваемые акционерам из чистой прибыли.

Право на эти дивиденды получают все, кто числится в реестре акционеров на дату отсечения (ее назначает собрание акционеров не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после собрания). Купив акции до даты отсечения, инвестор получит право на дивиденды за предыдущий год – в полном объеме, если у компании не было промежуточных дивидендов, или на их невыплаченную часть (финальные дивиденды).

Физические лица должны платить с дивидендов 13% НДФЛ (его вычтут автоматически).

Некоторые аналитики уже оценили возможный размер будущих выплат на акции прибыльных компаний и выявили наиболее привлекательные бумаги для покупки под финальные дивиденды за 2017 г.

День год кормит

В прошлом году дивидендная доходность портфеля акций, составленного из акций индекса Московской биржи, с учетом промежуточных выплат составила 5,34%, отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. В этом году, по его мнению, она будет не меньше. Аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова ожидает чуть более высоких дивидендов, чем по итогам 2016 г.

Часть дивидендов акционеры, впрочем, уже получили – ряд компаний (НЛМК, «Северсталь», «Фосагро» и др.) стали платить промежуточные дивиденды. «Эти компании, несмотря на годовую дивидендную доходность 8–9%, покупать сейчас смысла нет, так как финальные выплаты принесут не более 2%», – указывает Кирсанова.

Тем не менее на рынке еще остались бумаги с дивидендной доходностью выше 10%, по которым промежуточных выплат не было либо они были незначительными. Исходя из средних прогнозов опрошенных «Ведомостями» аналитиков 14 инвесткомпаний единовременные выплаты акционерам ряда компаний могут превысить доходы от банковских вкладов за целый год. К примеру, дивидендная доходность (отношение дивиденда к цене акции) привилегированных акций «Башнефти» и «Мечела» может быть выше 10%.

Их еще можно успеть купить.

Нефть, металл и полетать

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