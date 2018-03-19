Дерипаска отложил запуск русской рулетки для выкупа у Потанина доли в «Норникеле»
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В пятницу UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% в «Норникеле») должна была объявить внеочередное собрание акционеров и представить им циркуляр, описывающий проведение русской рулетки при борьбе за акции «Норникеля» (30,04% компании через Whiteleave владеет Владимир Потанин). Компания этого не сделала, сообщив, что выпустит циркуляр и объявит о собрании до 30 апреля.
UC Rusal нужно время, чтобы «финализировать контент и включить необходимую информацию в циркуляр», говорится в сообщении. У Гонконгской биржи ряд технических требований, например аудиторское заключение и заключение о справедливости предлагаемой цены выкупа, объясняет задержку человек, близкий к акционерам UC Rusal. В циркуляре должны быть изложены разные аспекты: от условий проведения русской рулетки до возможных источников ее финансирования, говорят собеседник в крупном инвестфонде и человек, близкий к акционерам UC Rusal. Первый сомневается, что UC Rusal смогла собрать пул партнеров и банков для финансирования выкупа акций у Потанина, и теперь ей нужно время, чтобы оценить свои силы. Два собеседника «Ведомостей» говорили, что UC Rusal рассматривала возможность привлечь к финансированию дружественные структуры – Glencore или нового акционера своей материнской компании En+, китайского трейдера CEFC. «Привлечь деньги не проблема. Есть достаточный уровень проработки и понимания, как структурировать выкуп акций «Норникеля», если UC Rusal выиграет в русскую рулетку», – уверяет источник, близкий к компании Дерипаски.
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