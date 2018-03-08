Дерипаска и Потанин смогут выкупить по 2% «Норникеля»

Сделка по приобретению акций у Романа Абрамовича сначала будет закрыта, а потом суд установит ее законность

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Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Whiteleave Владимира Потанина договорились в Высоком суде Лондона с UC Rusal Олега Дерипаски не блокировать продажу 4% «Норникеля». Об этом рассказал ТАСС и Bloomberg адвокат UC Rusal Кристофер Пьемонт.

Ключевое условие соглашения – сделку можно будет аннулировать, если суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля». Таким образом Whiteleave Потанина и UC Rusal Дерипаски смогут купить по 2% в «Норникеле» у Crispian.

Высокий суд Лондона одобрил договоренности сторон. Представитель «Интерроса» Потанина отметил, что мер по запрету на проведение сделки суд не наложил, при этом в соглашении сторон прописан механизм разворота сделки, если суд признает сделку незаконной. «Выражаем удовлетворение решением суда», – заявил представитель «Интерроса». Он также подтвердил, что компания Потанина собирается закрыть сделку по приобретению акций Crispian в «Норникеле» пропорционально своей доле владения на следующей неделе.

В начале 2018 г. компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила Crispian $1,47 млрд (на 13% выше его средней стоимости за 90 дней) за 4% акций «Норникеля». Crispian в соответствии с акционерным соглашением предложила этот же пакет UC Rusal и Whiteleave на тех же условиях. Компании оферту приняли.

На какие деньги, собственные или заемные, UC Rusal и Whiteleave смогут выкупить долю Абрамовича и Абрамова, представители компаний не говорят. UC Rusal может себе позволить купить 2% «Норникеля» за собственные средства: у нее на конец прошлого года было $814 млн денежных средств и их эквивалентов на счетах.

Сейчас UC Rusal оспаривает в Высоком суде Лондона законность продажи 4%-ного пакета Crispian в «Норникеле». Компания опасается, что если сделка произойдет, то она изменит баланс сил в «Норникеле». В течение первого полугодия 2018 г. суд должен будет решить – соответствует ли продажа 4%-ного пакета Crispian акционерному соглашению, которое действует между UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), Crispian (6,3%), а также Whiteleave Владимира Потанина (30,2%).

Желание Crispian продать акции «Норникеля» стало поводом для напряженности между другими акционерами компании. В 2012 г. Crispian помогла завершить длившийся несколько лет акционерный конфликт в «Норникеле» и купила долю в нем. В декабре истек период, когда акционеры, в том числе и Crispian, не могли продавать свои доли в «Норникеле». А в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Потанин и Дерипаска провели несколько встреч, на которых обсуждали принципы управления «Норникелем» в будущем.

Потанин предлагал масштабную программу развития «Норникеля»: приобрести Баимскую площадь на Чукотке у компании Абрамова и Абрамовича, инвестировать в совместное предприятие с «Русской платиной». Дерипаска же предлагал повысить уровень дивидендов до $2,5 млрд (по итогам 2017 г. компания может заплатить около $1,6 млрд). Стороны не пришли к общему мнению, говорится в свидетельских показаниях к лондонскому делу. Собеседники «Ведомостей», близкие к одному из акционеров, рассказывали, что из-за масштабной программы развития размер дивидендов мог сильно упасть, кроме того странным кажется намерение Потанина вывести за периметр «Норникеля» часть активов, например Быстринское месторождение, а также лицензии на разработку Масловского (внести в капитал совместного предприятия с «Русской платиной»).

Напряженность между акционерами «Норникеля» привела даже к тому, что UC Rusal запросила у своих акционеров мандат, который позволил бы ей запустить механизм «русской рулетки», по которому компания могла бы или продать принадлежащий ей пакет «Норникеля» Потанину, или выкупить акции у него самого.