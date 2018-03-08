Дерипаска и Потанин смогут выкупить по 2% «Норникеля»

Сделка по приобретению акций у Романа Абрамовича сначала будет закрыта, а потом суд установит ее законность
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Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Whiteleave Владимира Потанина договорились в Высоком суде Лондона с UC Rusal Олега Дерипаски не блокировать продажу 4% «Норникеля». Об этом рассказал ТАСС и Bloomberg адвокат UC Rusal Кристофер Пьемонт.

Ключевое условие соглашения – сделку можно будет аннулировать, если суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля». Таким образом Whiteleave Потанина и UC Rusal Дерипаски смогут купить по 2% в «Норникеле» у Crispian.

Высокий суд Лондона одобрил договоренности сторон. Представитель «Интерроса» Потанина отметил, что мер по запрету на проведение сделки суд не наложил, при этом в соглашении сторон прописан механизм разворота сделки, если суд признает сделку незаконной. «Выражаем удовлетворение решением суда», заявил представитель «Интерроса». Он также подтвердил, что компания Потанина собирается закрыть сделку по приобретению акций Crispian в «Норникеле» пропорционально своей доле владения на следующей неделе.

В начале 2018 г. компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила Crispian $1,47 млрд (на 13% выше его средней стоимости за 90 дней) за 4% акций «Норникеля». Crispian в соответствии с акционерным соглашением предложила этот же пакет UC Rusal и Whiteleave на тех же условиях. Компании оферту приняли.

На какие деньги, собственные или заемные, UC Rusal и Whiteleave смогут выкупить долю Абрамовича и Абрамова, представители компаний не говорят. UC Rusal может себе позволить купить 2% «Норникеля» за собственные средства: у нее на конец прошлого года было $814 млн денежных средств и их эквивалентов на счетах.

Сейчас UC Rusal оспаривает в Высоком суде Лондона законность продажи 4%-ного пакета Crispian в «Норникеле». Компания опасается, что если сделка произойдет, то она изменит баланс сил в «Норникеле». В течение первого полугодия 2018 г. суд должен будет решить – соответствует ли продажа 4%-ного пакета Crispian акционерному соглашению, которое действует между UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), Crispian (6,3%), а также Whiteleave Владимира Потанина (30,2%).

Желание Crispian продать акции «Норникеля» стало поводом для напряженности между другими акционерами компании. В 2012 г. Crispian помогла завершить длившийся несколько лет акционерный конфликт в «Норникеле» и купила долю в нем. В декабре истек период, когда акционеры, в том числе и Crispian, не могли продавать свои доли в «Норникеле». А в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Потанин и Дерипаска провели несколько встреч, на которых обсуждали принципы управления «Норникелем» в будущем.

Потанин предлагал масштабную программу развития «Норникеля»: приобрести Баимскую площадь на Чукотке у компании Абрамова и Абрамовича, инвестировать в совместное предприятие с «Русской платиной». Дерипаска же предлагал повысить уровень дивидендов до $2,5 млрд (по итогам 2017 г. компания может заплатить около $1,6 млрд). Стороны не пришли к общему мнению, говорится в свидетельских показаниях к лондонскому делу. Собеседники «Ведомостей», близкие к одному из акционеров, рассказывали, что из-за масштабной программы развития размер дивидендов мог сильно упасть, кроме того странным кажется намерение Потанина вывести за периметр «Норникеля» часть активов, например Быстринское месторождение, а также лицензии на разработку Масловского (внести в капитал совместного предприятия с «Русской платиной»).

Напряженность между акционерами «Норникеля» привела даже к тому, что UC Rusal запросила у своих акционеров мандат, который позволил бы ей запустить механизм «русской рулетки», по которому компания могла бы или продать принадлежащий ей пакет «Норникеля» Потанину, или выкупить акции у него самого.

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