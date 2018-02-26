Бизнес

Новости

Кремль исключил возможность вмешательства в конфликт акционеров «Норникеля»

Кремль исключает возможность вмешательства в конфликт акционеров «Норильского никеля», заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, учитывая размер и социально-экономическую значимость компании, в Кремле наблюдают за развитием ситуации с менеджментом.

Отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к возможному запуску «русской рулетки», Песков заявил, что Кремль не считает возможным какое-либо вмешательство извне в отношении акционеров.

Совет директоров UC Rusal Олега Дерипаски хочет получить от акционеров мандат, который позволит ему продать принадлежащий ей пакет «Норникеля» основному владельцу компании Владимиру Потанину или выкупить акции у него. UC Rusal принадлежит 27,82% «Норникеля», структурам Потанина – 31,02%. Выкупить пакеты друг друга Потанин и Дерипаска могут, запустив так называемую русскую рулетку. Рулетка работает следующим образом: любой из бизнесменов может предложить оппоненту продать акции по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией. Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять ставки. В последнем случае зачинщик дуэли должен купить долю по новой цене или продать свой пакет.