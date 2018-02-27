Потанин и Дерипаска торгуются за дивиденды «Норникеля»

Крупнейший совладелец и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин Евгений Разумный / Ведомости

«Угроза постоянного конфликта за контроль в «Норникеле» создает негативное впечатление у инвесторов», – заявил крупнейший совладелец и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с основным акционером UC Rusal Олегом Дерипаской. Она состоялась 1 декабря 2017 г. Бизнесмены обсуждали принципы управления компанией после того, как истек пятилетний период, в ходе которого стороны не имели права продавать свои доли в «Норникеле». Это следует из материалов Высокого суда Лондона, в котором во вторник, 27 февраля, началось разбирательство по иску UC Rusal к другим совладельцам «Норникеля» – Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,3%) и Whiteleave Потанина (30,2%). У UC Rusal 27,8% «Норникеля». Производитель алюминия пытается заблокировать продажу Crispian большей части своего пакета – 4% – структуре Потанина.

На встрече, как следует из материалов суда, Потанин попросил у Дерипаски опцион на 2,8% «Норникеля», по которому структура Потанина могла бы купить этот пакет. Потанин отметил в ходе переговоров, что согласен установить минимальную планку по дивидендам в $1,5 млрд ежегодно, а также изменить базу для их расчета: платить их не из EIBTDA, как сейчас, а из свободного денежного потока.

Снижение доли UC Rusal до блокирующей (25%) означало бы отказ Дерипаски от идеи объединить UC Rusal и «Норникель», рассказывали два собеседника «Ведомостей», близкие к разным акционерам «Норникеля». Бизнесмен неоднократно высказывал такую идею в 2008-2012 гг.

Взамен Дерипаска предложил Потанину предоставить UC Rusal опцион, дающий право целиком продать свою долю в «Норникеле». Такой механизм позволил бы Дерипаске отстоять свои позиции, если бы Потанин нарушил условия акционерного соглашения после выкупа доли Абрамовича и Абрамова.

Кроме того, Дерипаска настаивал на увеличении дивидендных выплат до $2,5 млрд в год. «Интеррос» считает, что это способствовало бы повышению финансового риска. Оставшихся средств после выплаты дивидендов не хватило бы на поддержание работы компании, говорится в материалах суда.

Спор между сторонами уже зашел очень далеко. Дошло до того, что UC Rusal запросил у акционеров мандат для совета директоров на запуск процедуры «русской рулетки» в «Норникеле». Она предусматривает возможность выкупа одним партнером доли другого по цене не ниже средневзвешенной за полгода с премией 20%.

Основной спор в «Норникеле» идет все-таки не за выкуп акций, а за дивиденды, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Сейчас дивиденды «Норникеля» могут колебаться в диапазоне от 30% EBITDA (если долговая нагрузка выше 2,2 EBITDA) до 60% (если она ниже 1,8 EBITDA). EBITDA компании за первое полугодие 2017 г. (более актуальных данных нет) составила $1,7 млрд. Свободный денежный поток был за этот период всего $500 млн, следует из данных «Норникеля».