Потанин объяснил решение увеличить долю в «Норникеле» верой в компанию

Потанин подчеркнул, что соглашение акционеров продолжает действовать еще на протяжении пяти лет, корпоративное управление стабильно, утвержденная акционерами стратегия и ключевые проекты будут реализованы Евгений Разумный / Ведомости

Спор в Высоком суде Лондона вокруг продажи акций «Норникеля», принадлежащих Crispian Романа Абрамовича, не повлияет на операционную деятельность «Норникеля», заявил «Ведомостям» президент компании Владимир Потанин.

Потанин подчеркнул, что соглашение акционеров продолжает действовать еще на протяжении пяти лет, корпоративное управление стабильно, утвержденная акционерами стратегия и ключевые проекты будут реализованы.

«Я верю в компанию, в ее перспективы», – объясняет Потанин решение приобрести дополнительные акции «Норникеля». «Увеличение пакета любым из акционеров не изменит существующий паритет, поскольку дополнительно приобретенными акциями можно будет голосовать только так, как это предусмотрено соглашением», – добавил Потанин.

В конце прошлой недели стало известно, что структура Потанина Whiteleave Holdings предложила Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова купить ее долю. Сегодня утром UC Rusal раскрыла, что предложение Bonico Holdings Co Ltd. (принадлежит Потанину) предложила 6 февраля структурам Абрамова и Абрамовича продать ей 4% «Норникеля» за $1,47 млрд. Такая сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов бумагами компании в прошлый четверг, последний день перед тем, как начался обвал котировок на фоне обострившихся отношений Потанина и основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% «Норникеля»).

UC Rusal требует остановить эту сделку, так как она нарушает соглашение акционеров «Норникеля». Компания попросила Высокий суд Лондона заблокировать сделку Crispian Investments и Whiteleave Holdings. Суд начал слушания в прошлую пятницу, но отложил рассмотрение до недели, начинающейся 5 марта.

«Интеррос» считает иск партнера необоснованным, сказал представитель компании: «Мы действовали в соответствии с соглашением акционеров, интересы UC Rusal не ущемлены».

За последние два торговых дня «Норникель» на Лондонской бирже подешевел на 8,1% до $31 млрд, а на Московской бирже – на 11% до 1,7 трлн руб.

Акционерное соглашение Потанин, Дерипаска и Абрамович подписали в декабре 2012 г., оно поставило точку в корпоративной войне, длившейся (с небольшим перерывом) с 2008 г., когда UC Rusal выкупила блокпакет «Норникеля» у структур Михаила Прохорова. Абрамович взял на себя роль миротворца, его представитель в совете директоров выступал арбитром в сложных спорах между акционерами – у всех трех есть право вето по ключевым вопросам (капзатраты, выплата дивидендов и проч.). Crispian в течение трех лет после подписания соглашения не имела права снижать долю менее 2,5%, говорится в соглашении акционеров (выдержки из него публиковала UC Rusal в 2014 г.). Для «Интерроса» и UC Rusal lock-up период составлял пять лет и истек 10 декабря 2017 г.

Crispian также предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited (принадлежит Потанину, владеет 30,4%) право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

Совет директоров UC Rusal в понедельник принял предложение о покупке принадлежащих Crispian акций «Норникеля», но при условии, что эта оферта соответствует акционерному соглашению. Об этом говорится в заявлении компании. Эффекта такое решение иметь не будет, отмечает UC Rusal. Она уверена, что письмо Crispian не соответствует условиям соглашения акционеров «Норникеля».