Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: «Норникель»: опять война

Потанин хочет выкупить долю Абрамовича в «Норникеле»

Другой акционер компании – UC Rusal блокирует сделку в суде Лондона
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«Я смотрю на перспективы нашего [с Олегом Дерипаской] сотрудничества по-прежнему оптимистично», – говорил «Ведомостям» основной владелец и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин буквально в начале февраля. Как оказалось, все не так радужно.

Структура Потанина Whiteleave Holdings предложила Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова купить ее долю, сообщил представитель «Интерроса» (тоже принадлежит Потанину, всего он контролирует 30,4% «Норникеля»). Возможной сделкой недовольна UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% «Норникеля»). Она попросила Высокий суд Лондона заблокировать сделку Crispian Investments и Whiteleave Holdings. Суд начал слушания в пятницу, но отложил рассмотрение до недели, начинающейся 5 марта. Сколько именно акций принадлежит Crispian сейчас, не раскрывается. По данным на конец 2016 г., у нее было 4,2%, а всего у структур Абрамовича и Абрамова – 6,3%.

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