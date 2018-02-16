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Суд Дерипаски и Потанина за «Норникель» в Лондоне отложен до марта

Судья Высокого суда Лондона Стивен Филипс решил по просьбе сторон отложить заседание о судебном запрете по иску UC Rusal о продаже пакета в «Норильском никеле» «Интерросу» до недели, начинающейся 5 марта. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

Адвокаты миллиардеров Владимира Потанина («Интеррос») и Олега Дерипаски (UC Rusal) договорились привлечь независимого оценщика к разбирательству в Высоком суде Лондона о контроле в крупнейшей горно-металлургической компании России «Норильский никель», сообщило агентство Bloomberg. По сведениям агентства, стороны, встретившиеся сегодня в суде, рассчитывают на судебное разбирательство по существу до годового собрания акционеров «Норникеля» в июне.

В «Норникеле» возобновился конфликт акционеров за контроль в компании, потушенный при личном участии президента России Владимира Путина в 2012 г., напоминает Bloomberg. Тогда Роман Абрамович выступил арбитром между Потаниным и Дерипаской, спорившими о принципах управления «Норникелем», каждый из них продал компании Абрамовича и Александра Абрамова Сrispian небольшой пакет акций «Норникеля». Впоследствии доля Сrispian увеличилась до 6,3%. По соглашению акционеров каждый из крупных владельцев «Норникеля» не имел права продавать акции в течение пяти лет после подписания соглашения. Этот срок истек в декабре 2017 г.

Сегодня стало известно, что «Интеррос» Потанина предложил Crispian продать ему свою долю акций «Норникеля». Структуры Потанина - крупнейший владелец «Норникеля», их доля - 30,41%. В пятницу на Лондонской бирже 6,3% «Норникеля» стоили $2 млрд.

В ответ на свое предложение «Интеррос», по словам его представителя, получил от Crispian предложение выкупить ее пакет. Такое предложение, знает источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля», Crispian направила и UC Rusal, которая владеет 28,86% акций «Норникеля». Это сделано в соответствии с акционерным соглашением: по его правилам, получив предложение о продаже своей доли в «Норникеле», участник соглашения должен предложить свою долю всем участникам соглашения.

В ответ UC Rusal обратилась с иском в Высокий суд Лондона, требуя оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу», так как она нарушает подписанное в 2012 г. соглашение акционеров «Норникеля», писал Bloomberg. Карточка дела появилась на сайте суда поздно вечером в четверг.

Представитель «Интерроса» заявил, что компания считает иск UC Rusal необоснованным.