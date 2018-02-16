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Акции «Норникеля» подешевели более чем на 7% на фоне конфликта акционеров

Акции «Норникеля» на торгах на Московской бирже в пятницу подешевели более чем на 7% на новостях о новом конфликте акционеров компании. По данным на 16.16 мск, обыкновенная акция «Норникеля» стоила 10 881 руб. (-7,67%). Капитализация компании составляла 1,7 трлн руб.

Ранее «Интеррос» Владимира Потанина предложил Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать ему свою долю акций «Норникеля». Структурам Потанина принадлежит 30,41% «Норникеля». Сrispian — одна из компаний, через которую Абрамович и Абрамов владеют 6,3% акций «Норникеля».

В ответ на свое предложение «Интеррос», по словам его представителя, получил от Crispian встречное предложение — выкупить его пакет. Такое предложение, знает представитель «Интерроса», Crispian направила UC Rusal, которая владеет 28,86% акций «Норникеля».

В свою очередь UC Rusal обратилась с иском в Высокий суд Лондона, требуя оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу», так как она нарушает подписанное в 2012 г. соглашение акционеров «Норникеля».