Потанин хочет выкупить долю Абрамовича в «Норникеле»

«Интеррос» Владимира Потанина предложил Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать ему принадлежащие им 6,3% акций «Норникеля» Максим Стулов / Ведомости

«Интеррос» Владимира Потанина предложил Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать ему свою долю акций «Норникеля». Об этом сообщил представитель «Интерроса». Структуры Потанина - крупнейший владелец «Норникеля», их доля - 30,41%.

Сrispian - одна из компаний, через которую Абрамович и Абрамов владеют 6,3% акций «Норникеля». Какая часть из них принадлежит самой Crispian, неизвестно. В пятницу на Лондонской бирже 6,3% «Норникеля» стоят $2 млрд. Деньги на выкуп у Потанина должны быть. С 2012 г., когда было подписано соглашение акционеров «Норникеля», на его долю пришлось около $3,8 млрд дивидендов. А о крупных вложениях бизнесмена за этот период неизвестно.

Почему «Интеррос» решил выкупить пакет Сrispian, представитель не объяснил. Связаться с представителями Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова пока не удалось.

В ответ на свое предложение «Интеррос», по словам его представителя, получил от Crispian предложение выкупить ее пакет. Такое предложение, знает источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля», Crispian направила и UC Rusal, которая владеет 28,86% акций «Норникеля». Это сделано в соответствии с акционерным соглашением: по его правилам, получив предложение о продаже своей доли в «Норникеле», участник соглашения должен предложить свою долю всем участникам соглашения.

Представитель UC Rusal от комментариев отказался.

В ответ UC Rusal обратилась с иском в Высокий суд Лондона, требуя оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу», так как она нарушает подписанное в 2012 г. соглашение акционеров «Норникеля». Об этом пишет Bloomberg. Карточка дела появилась на сайте суда поздно вечером в четверг.

Представитель «Интерроса» заявил, что компания считает иск UC Rusal необоснованным: «Мы действовали в соответствии с соглашением акционеров, интересы UC Rusal не ущемлены». Суд рассмотрит заявление UC Rusal сегодня.

Потанин на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным не информировал его о планах увеличить пакет в «Норникеле», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Кремль не может участвовать в отношениях акционеров. Путину никто не рассказывал, [он знает о споре акционеров "Норникеля"] по сообщениям СМИ», – заявил Песков журналистам. Путин принял Потанина 31 января.

«Компания динамично развивается, демонстрирует очень положительные результаты. Надеемся, что ведущиеся дискуссии, если они действительно ведутся, они никоим образом не помешают позитивной динамике в развитии компании», - отметил Песков.

Потанин, Дерипаска и Абрамович подписали акционерное соглашение после затяжной корпоративной войны в декабре 2012 г. Абрамович выступил арбитром между Потаниным и Дерипаской, спорившими о принципах управления «Норникелем», каждый из них продал компании Абрамовича и Абрамова небольшой пакет акций «Норникеля». Впоследствии доля Сrispian увеличилась до 6,3%. По соглашению акционеров каждый из крупных владельцев «Норникеля» не имел права продавать акции в течение пяти лет после подписания соглашения. Пять лет истекли в декабре 2017 г. Кроме этого у сторон было право предложить выкупить акции друг друга. Потанин в декабре прошлого года в интервью Bloomberg сказал, что право взаимного предложения им с Дерипаской не потребовалось.

Новости инвесторов не обрадовали. На Московской бирже «Норникель» подешевел на 1,43% до 1,8 трлн руб. На Лондонской бирже торги расписками «Норникеля» открылись падением на 1,53%.