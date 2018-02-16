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Кремль отказался вмешиваться в новый конфликт акционеров «Норникеля»

Акционеры «Норникеля» не уведомляли президента Владимира Путина о планах приобретения и продажи своих пакетов, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Кремль «не может вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов».

В то же время в Кремле надеются, что ведущиеся обсуждения, если они действительно ведутся, не помешают позитивной динамике в развитии компании, отметил Песков.

«Интеррос» Владимира Потанина предложил Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продать ему свою долю акций «Норникеля». Структуры Потанина — крупнейший владелец «Норникеля», их доля — 30,41%. Сrispian — одна из компаний, через которую Абрамович и Абрамов владеют 6,3% акций «Норникеля».

В ответ на свое предложение «Интеррос», по словам его представителя, получил от Crispian встречное предложение выкупить ее пакет. Такое предложение, знает представитель «Интерроса», Crispian направила UC Rusal, которая владеет 28,86% акций «Норникеля».

В свою очередь UC Rusal обратилась с иском в Высокий суд Лондона, требуя оспорить возможную продажу пакета Crispian «Интерросу», т. к. она нарушает подписанное в 2012 г. соглашение акционеров «Норникеля».