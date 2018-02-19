UC Rusal готова купить акции «Норникеля» у Абрамовича

«Норильский никель»

Совет директоров UC Rusal решил принять предложение о покупке принадлежащих Crispian Investments Limited 4% «Норникеля», но при условии, что эта оферта соответствует акционерному соглашению. Об этом говорится в заявлении компании. Эффекта такое решение иметь не будет, отмечает UC Rusal. Она уверена, что письмо Crispian не соответствует условиям соглашения акционеров «Норникеля».

6 февраля UC Rusal получила от Crispian (принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову) уведомление о том, что Bonico Holdings Co Ltd (принадлежит Потанину) предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. Такая сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов бумагами компании в прошлый четверг, последний день перед тем, как начался обвал котировок на фоне обострившихся отношений Потанина и основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal (у нее 27,8% акций «Норникеля») и Whiteleave Holdings Limited (принадлежит Потанину, владеет 30,4%) – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

Whiteleave предложение Crispian приняла, пишет UC Rusal. Поэтому алюминиевая компания для защиты своих интересов тоже решила принять это предложение, правда, поставив под сомнение его соответствие правилам акционерного соглашения.

Соглашение, подписанное 10 декабря 2012 г. Потаниным, Дерипаской и Абрамовичем, поставило точку в многолетнем корпоративном конфликте акционеров «Норникеля». Абрамович взял на себя роль миротворца, арбитра в спорах Потанина и Дерипаски. Всего на конец 2016 г. у структур Абрамовича и Абрамова было 6,3% акций «Норникеля». Более поздние данные не раскрывались. Исходя из тех условий соглашения, которые раскрывали компании, Абрамович не имел права снижать долю ниже 2,5% в течение трех лет после подписания соглашения. Если Crispian продаст 4%, то доля Абрамовича и Абрамова как раз сохранится на уровне 2,5%. Это позволит Crispian остаться участником соглашения акционеров «Норникеля».

UC Rusal не объясняет, почему считает предложение Crispian о выкупе у нее акций не соответствующим требованиям соглашения. Но подчеркивает, что любая продажа акций в соответствии с этим письмом недействительна. Поэтому 12 февраля UC Rusal инициировала разбирательство в Высоком суде Лондона.

Получить комментарии представителей Millhouse и «Интерроса» пока не удалось. «Норникель» 19 февраля на сайте сообщил, что получил уведомление о переносе слушания в Высоком суде Лондоне по иску UC Rusal к Crispian и Whiteleave. «Норникель» подчеркивает, что не является участником судебного процесса, который «никак не затрагивает» текущую деятельность компании. Однако суд постановил, что UC Rusal должна будет возместить компании все убытки, которые та может понести в случае соответствующего решения суда, отмечает «Норникель».

Акции «Норникеля» подешевели на 2,1% на открытие торгов в понедельник, UC Rusal – на 0,8%. К 10.36 мск падение котировок замедлилось до 1,7% и 0,23% соответственно. Индексы Мосбиржи и РТС при этом растут на 0,3–0,5%.