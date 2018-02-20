UC Rusal готова запустить «русскую рулетку»

Евгений Разумный / Ведомости

UC Rusal Олега Дерипаски готова запустить «русскую рулетку» – предусмотренный соглашением акционеров «Норникеля» механизм, который позволяет UC Rusal и «Интерросу» Владимира Потанина выкупить пакеты друг друга. Любой из них может предложить оппоненту продать акции по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией.

Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять цену. В последнем случае зачинщик дуэли должен купить долю по новой цене либо продать свой пакет. У UC Rusal 27,8% акций «Норникеля», а у «Интерроса» - 30,4%.

UC Rusal готова предложить «Интерросу» выкупить акции «Норникеля» в диапазоне $25-32 за ADR (это - $10,8-13,9 млрд) или продать свою долю в компании из оценки выше $32 за ADR (от $13,9 млрд), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal. Источник, близкий к еще одному акционеру компании, подтверждает, что такая возможность всерьез рассматривается.

Представители UC Rusal, «Интерроса» и Millhouse Романа Абрамовича (вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым на начало этого года контролировал 6,3% «Норникеля») от комментариев оказались.

У UC Rusal есть понимание, где взять деньги, уверяет один из собеседников «Ведомостей». Выкупить долю «Интерроса» UC Rusal может с привлечением финансовых и индустриальных партнеров, говорит другой. Кто они, собеседники «Ведомостей» не говорят. Лишь один подчеркнул, что это те, с кем у группы сложились хорошие отношения.

Традиционный партнер UC Rusal – его совладелец швейцарский трейдер Glencore. В прошлом году у Дерипаски появились еще союзники. В IPO его энергометаллургической компании En+ участвовали Qatar Investment Authority и китайский трейдер CEFC. Последний еще до IPO согласился выкупить акции En+ на $500 млн по цене размещения. Источник, бликий к одному из акционеров En+ говорит, что возможность выкупить долю Потанина в «Норникеле» обсуждалась в прошлом году с CEFC и Glencore. А источник «Ведомостей», близких к одному из акционеров UC Rusal говорил, что объединить «Норникель» и UC Rusal на базе En+ - мечта Дерипаски.

Русская рулетка в ход не пойдет – механизм ее работы прописан слишком неопределенно, говорят два человека, близких к разным акционерам «Норникеля». А с учетом этого у получившего оферту партнера будет возможность оспорить его в суде, объясняет один из собеседников «Ведомостей».

Конфликт Потанина и Дерипаски длится на протяжении последних десяти лет, с тех пор как UC Rusal выкупила у Михаила Прохорова блокпакет «Норникеля». Потанин и Дерипаска слишком разные, они не могут жить в мире, констатирует знакомый обоих. В 2012 г. мировое соглашение удалось подписать при участии Абрамовича и Абрамова. Но теперь они готовы продать свой пакет.

Структура Потанина готова выкупить у Crispian Абрамовича и Абрамова 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля», в том числе и UC Rusal выкупить бумаги на тех же условиях. UC Rusal приняла оферту, но потребовала в Высоком суде Лондона признать ее недействительной. Компания считает цену завышенной, поэтому и судится, рассказывает один из источников «Ведомостей».

Этот суд перевел конфликт в публичную плоскость, говорят источники, близкие к разным акционерам «Норникеля». Суть конфликта не изменилась с 2008 г. - каждый из бизнесменов хочет контролировать «Норникель», резюмирует один из них. «UC Rusal не может больше видеть как управляющий партнер «Норникеля» (этот статус имеет Владмир Потанин - «Ведомости») разрушают акционерную стоимость компании», – заявлялет собеседник, близкий к одному из акционеров UC Rusal. Менеджмент «Норникеля» занижает финансовые показатели для расчета дивидендов, «управляющий партнер «Норникеля» в начале года пытался вынести на совет директоров вопрос о продаже аффилированным с Потаниным структурам некоторых активов, таких как Harjavalta, «Норгаз» и «Таймыргаз»», перечисляет собеседник.

Похожие претензии были у UC Rusal в разгар войны 2010 - 2012 гг. Тогда она обвиняла менеджмент «Норникеля» в плохом управлении, выводе активов и ущемлении прав акционеров из-за нескольких раундов обратных выкупов. Целью компании тогда было повышение дивидендных выплат «Норникеля», что было зафиксировано в мировой 2012 г. С тех пор компания компания выплатила $12,55 млрд дивдиендов.

«Норникель» – первая на металлургическом рынке компания, которая начала выстраивать привлекательную для акционеров дивидендную политику, удивлен претензиями UC Rusal крупный институциональный инвестор. «Инвесторы покупали бумаги «Норникеля» ради дивидендов, компания все время работала на повышение операционной эффективности и лишь в 2016 г. сменила дивидендную политику, под давлением низких цен на никель». За «Норникелем» потянулись другие металлургические компании, говорит он. Совокупный доход акционеров «Норникеля» за 2013-2017 гг. благодаря росту капитализации составил 60%, напоминает источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля».