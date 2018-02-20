Компании Потанина и Абрамовича потребовали от UC Rusal гарантии на $500 млн

Обеспечение нужно на случай, если UC Rusal сможет заблокировать сделку с акциями «Норникеля»

UC Rusal (на фото Олег Дерипаска, которому подконтрольна компания) должен компенсировать ущерб, который может нанести Whiteleave поданный алюминиевой компанией иск Андрей Махонин / Ведомости

Компании Владимира Потанина и Романа Абрамовича – Whiteleave Holdings и Crispian Investments потребовали от UC Rusal внести обеспечительный залог на $500 млн в Высоком суде Лондона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебные материалы Whiteleave.

UC Rusal должен компенсировать ущерб, который может причинить Whiteleave поданный производителем алюминия иск. Обеспечение должно представлять собой денежный перевод в суд или банковскую гарантию одного из лондонских банков на $500 млн. Это требование поддержано ходатайством Crispian, говорится в материалах Whiteleave, подготовленных для слушаний, прошедших 16 февраля. В понедельник «Норникель» сообщил, что UC Rusal обязалась компенсировать ущерб, причиненный ее иском.

Ходатайство Whiteleave и Crispian удовлетворено не было, говорит источник, близкий к одному из участников спора.

Чистый долг UC Rusal на 30 сентября 2017 г. был $7,6 млрд. На счетах компании было $1,1 млрд.

Представители UC Rusal Олега Дерипаски, «Интерроса» Владимира Потанина и Millhouse Романа Абрамовича от комментариев отказались.

UC Rusal 6 февраля получил от Crispian уведомление, что Bonico Holdings Co Ltd. Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. Эта сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов 15 февраля. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

Whiteleave предложение Crispian приняла, пишет UC Rusal. Поэтому алюминиевая компания для защиты своих интересов тоже решила принять это предложение - правда, усомнившись в его соответствии акционерному соглашению. 12 февраля UC Rusal в Высоком суде Лондона потребовал остановить покупку акций структурой Потанина. Чем предложение Crispian не соответствует соглашению акционеров «Норникеля», UC Rusal не уточнил. Суд отложил разбирательство до недели, которая начнется 5 марта, до решения суда никакие действия с пакетом Crispian невозможны, уточняет человек, близкий к одному из акционеров «Норникеля».

По условиям соглашения, раз и «Интеррос», и UC Rusal приняли оферту Crispian, они могут выкупить принадлежащие ей акции пропорционально долям в «Норникеле», объясняют собеседники «Ведомостей». В этом случае «Интеррос» получит 2,1%, а UC Rusal – 1,9%, подсчитал аналитик БКС Кирилл Чуйко. По цене оферты «Интерросу» на выкуп бумаг потребуется $772 млн, UС Rusal – $698 млн. Оставшийся у структур Абрамовича и Абрамова пакет (2,3%, если они не снижали его с конца 2016 г.) они могут продавать в рынок, преимущественное право выкупа на этот пакет не распространяется, добавляет один из собеседников «Ведомостей». В понедельник такой пакет на Московской бирже стоил $720 млн.