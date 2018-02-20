Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Абрамович сдает никель

Как на самом деле идет война между «Норникелем» и UC Rusal

Роман Абрамович и Александр Абрамов могут поделиться никелем с Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской
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«Интеррос» Владимира Потанина и подконтрольная Олегу Дерипаске UC Rusal могут выкупить у Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича и Александра Абрамова акции «Норникеля» пропорционально своим долям в компании. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным акционерам «Норникеля». Акционерное соглашение между «Интерросом» и UC Rusal сохраняет силу, права партнеров не меняются, подчеркивают они. Представители «Интерроса», UC Rusal и Millhouse Абрамовича от комментариев отказались, связаться с представителем Абрамова не удалось.

15 февраля поздно вечером стало известно, что UC Rusal 6 февраля получила от Crispian уведомление, что Bonico Holdings Co Ltd Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. Эта сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов 15 февраля. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited (структура Потанина) – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

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