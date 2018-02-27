Продажа 4% «Норникеля» отложена

Структуры Потанина, Дерипаски, Абрамова и Абрамовича договорились не закрывать сделку до середины марта

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3% Денис Кожевников/ТАСС

Представители UC Rusal Олега Дерипаски, представители Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Whiteleave Владимира Потанина договорились не закрывать сделку по продаже 4% пакета Crispian в «Норникеле» в течение пяти дней после решения суда. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к разным сторонам судебного разбирательства.

Один из них говорит, что решение суда может быть вынесено 8-9 марта, второй утверждает, что «на неделе после 12 марта».

Договоренности состоялись сегодня, после слушаний в Высоком суде Лондона, где UC Rusal Дерипаски оспаривает законность продажи 4% пакета Crispian в «Норникеле».

По словам источников, Высокий суд Лондона постановил, что UC Rusal должен внести на счет своих юристов в качестве обеспечения $8 млн. В случае если сделка будет признана законной, этот депозит вернется в UC Rusal, говорят два собеседника «Ведомостей».

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.

Если суд сочтет сделку законной, то UC Rusal и Whiteleave выкупят 4%-ный пакет пропорционально своим долям владения в «Норникеле», говорят источники «Ведомостей». Если сделка сорвется, то UC Rusal свой залог в $8 млн не вернет.