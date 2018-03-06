Доходы «Норникеля» выросли благодаря росту цен на металлы

Сейчас дивиденды «Норникеля» могут колебаться в пределах от 30% EBITDA (если долговая нагрузка выше 2,2 EBITDA) до 60% (если она ниже 1,8) Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выручка «Норильского никеля» в 2017 г. увеличилась на 11% до $9,1 млрд, EBITDA – на 2% до $3,99 млрд, говорится в отчетности компании по МСФО. При этом чистая прибыль снизилась на 16% до $2,1 млрд, чистый долг почти удвоился ($8,2 млрд), а долговая нагрузка выросла с 1,2 до 2,1 EBITDA.

Выручка росла благодаря дорожавшим весь прошлый год металлам – цены на медь увеличились на 27% и закрепились выше уровня $7000 за 1 т, палладий – на 42%, превысив психологическую отметку $1000 за унцию, никель – на 22% до $12 500 за 1 т.

Рост долговой нагрузки компания объясняет снижением средств на счетах – с $3,3 млрд до $852 млн. Это произошло из-за выплаты дивидендов и увеличения оборотного капитала. За первую половину 2017 г. акционеры получили 35 млрд руб. Кроме того, компания решила погасить авансы покупателей на $650 млн.

Компания также активно занимала. В частности, в декабре 2017 г. «Норникель» привлек у синдиката банков $2,5 млрд по ставке LIBOR + 1,5%.

Сейчас дивиденды «Норникеля» могут колебаться в пределах от 30% EBITDA (если долговая нагрузка выше 2,2 EBITDA) до 60% (если она ниже 1,8). За первое полугодие 2017 г. компания уже заплатила $600 млн, таким образом, сейчас выплаты могут составить $1,6 млрд по итогам 2017 г., следует из отчетности компании.