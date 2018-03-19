Бизнес / ТЭК

«Башнефть» получила рекордную чистую прибыль благодаря АФК «Система»

Компания Владимира Евтушенкова обеспечила ей больше половины дохода
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По итогам 2017 г. «Башнефть» получила рекордную чистую прибыль - 141,8 млрд руб. Это почти втрое больше, чем в 2016 г. Тогда этот показатель составил всего 52 млрд руб. Произошло это благодаря тому, что в декабре 2017 г. «Башнефть» и «Роснефть» заключили мировое соглашение с АФК «Система» Владимира Евтушенкова, по нему башкирская компания получила 100 млрд руб. за убытки, которые понесла при реорганизации 2013-2014 гг., когда находилась под контролем «Системы».

«Башнефть» отразила компенсацию понесенных убытков в составе прибыли до налогообложения и заплатила 20 млрд руб. налога с компенсации «Системы». Это произошло еще в прошлом году, тогда как полностью «Система» расплатилась с «Башнефтью» в начале 2018 г., перечислив ей 80 млрд руб.

В итоге компенсация «Системы» принесла «Башнефти» 56,4% чистой прибыли.

Но и очищенная от разовых компенсаций чистая прибыль «Башнефти» тоже была бы рекордной – 61,5 млрд руб, на 18% больше, чем годом ранее.

Сколько дивидендов «Башнефть» планирует заплатить по итогам 2017 г., компания еще не объявляла. Дивидендная политика до перехода в госсобственность в 2014 г. предусматривала выплату не менее 10% чистой прибыли по МСФО, но компания всегда платила больше.

За 2015 г., когда «Башнефть» стала уже государственной, она по распоряжению правительства заплатила 50% чистой прибыли по МСФО – 29 млрд руб. После того как в 2016 г. контроль над компанией получила «Роснефть», базой для расчета выплат осталась МСФО, но учитываются и такие показатели, как EBITDA и чистый долг, говорил представитель «Башнефти». По итогам января-сентября 2017 г. выплаты акционерам составили 63% от чистой прибыли по МСФО – 26,3 млрд руб.

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